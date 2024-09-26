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Не поспішайте прибирати на верхню полицю: 5 модних образів із шортами на теплу осінь

Четвер 26 вересня 2024 07:15
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Не поспішайте прибирати на верхню полицю: 5 модних образів із шортами на теплу осінь Модні образи на теплу осінь 2024 із шортами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Багато хто з нас любить перший місяць осені за те, що вже немає сильної спеки, як влітку, але все ще можна носити улюблені сукні, сарафани, шорти, топи та відкрите взуття. Крім того, деякі предмети літнього гардеробу можна оригінально стилізувати з осінніми куртками та плащами, щоб отримати несподівані образи.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, з чим поєднувати шорти цієї осені, щоб виділитися із сірої маси.

Джинсові шорти та замшевий піджак

Як відомо, речі із замші зараз на піку популярності. І якщо ви хочете бути в тренді, пригляньте піджак з цього матеріалу у благородному коричневому відтінку. Саме з ним можна скласти стильний лук: надягайте шорти з чорного деніму, футболку або лонгслів, а зверху накиньте піджак. Доповнять лук класичні лофери та мініатюрна шкіряна сумка.

Не поспішайте прибирати на верхню полицю: 5 модних образів із шортами на теплу осінь

Образ на теплу осінь (фото: instagram.com/nnennaechem)

Шкіряна куртка та шорти

Ще один варіант на останні теплі дні вересня: короткі джинсові шорти з нерівним краєм і нитками, що стирчать, біла футболка і шкіряна куртка. Доповніть образ яскравим акцентом, наприклад жовтими балетками. Сумку теж підберіть у коричнево-бежевій гамі.

Не поспішайте прибирати на верхню полицю: 5 модних образів із шортами на теплу осінь

Варіант на кожен день (фото: instagram.com/annelauremais)

Шорти та тренч

Довгий плащ або, як його ще називають тренч, - це незамінна річ на перехідний період від літа до осені. Одягайте шорти-бермуди до коліна, базову футболку, а зверху накиньте бежевий тренч. Доповнять образ мюлі на невеликому підборі та з вузькими носками.

Не поспішайте прибирати на верхню полицю: 5 модних образів із шортами на теплу осінь

Варіант на вечірку чи для походу в кіно (фото: instagram.com/sylviemus_)

Теплий светр та шорти

Для розслабленого повсякденного луку надягайте джинсові шорти блакитного кольору та білий светр. Доповнять образ трендові балетки із замші, а також невелика сумочка. До речі, під светр можна вдягнути майку або футболку і зняти верхній шар вдень і накинути на плечі.

Не поспішайте прибирати на верхню полицю: 5 модних образів із шортами на теплу осінь

Варіант на кожен день (фото: instagram.com/kimturkington_)

Піджак та велосипедки

Для повсякденного луку пригляньте також таке модне поєднання: чорні шорти або велосипедки, сірий лонгслів, а також піджак у дрібну клітинку. Доповніть образ зручними кедами, бейсболкою, сонцезахисними окулярами та сумкою крос-боді.

Не поспішайте прибирати на верхню полицю: 5 модних образів із шортами на теплу осінь

Стильний лук для зустрічі з подругами (фото: instagram.com/lenafarl)

Раніше ми розповіли про трендові спідниці на осінь, в яких ви сяятимете яскравіше за всіх.

Також подивіться, як виглядає наймодніше взуття на осінь 2024 року.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: NNENNA, Adenorah, Sylvie Mus, Kim Turkington, Lena Farouil.

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