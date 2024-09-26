Не поспішайте прибирати на верхню полицю: 5 модних образів із шортами на теплу осінь

Багато хто з нас любить перший місяць осені за те, що вже немає сильної спеки, як влітку, але все ще можна носити улюблені сукні, сарафани, шорти, топи та відкрите взуття. Крім того, деякі предмети літнього гардеробу можна оригінально стилізувати з осінніми куртками та плащами, щоб отримати несподівані образи.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, з чим поєднувати шорти цієї осені, щоб виділитися із сірої маси.

Джинсові шорти та замшевий піджак

Як відомо, речі із замші зараз на піку популярності. І якщо ви хочете бути в тренді, пригляньте піджак з цього матеріалу у благородному коричневому відтінку. Саме з ним можна скласти стильний лук: надягайте шорти з чорного деніму, футболку або лонгслів, а зверху накиньте піджак. Доповнять лук класичні лофери та мініатюрна шкіряна сумка.

Образ на теплу осінь (фото: instagram.com/nnennaechem)

Шкіряна куртка та шорти

Ще один варіант на останні теплі дні вересня: короткі джинсові шорти з нерівним краєм і нитками, що стирчать, біла футболка і шкіряна куртка. Доповніть образ яскравим акцентом, наприклад жовтими балетками. Сумку теж підберіть у коричнево-бежевій гамі.

Варіант на кожен день (фото: instagram.com/annelauremais)

Шорти та тренч

Довгий плащ або, як його ще називають тренч, - це незамінна річ на перехідний період від літа до осені. Одягайте шорти-бермуди до коліна, базову футболку, а зверху накиньте бежевий тренч. Доповнять образ мюлі на невеликому підборі та з вузькими носками.

Варіант на вечірку чи для походу в кіно (фото: instagram.com/sylviemus_)

Теплий светр та шорти

Для розслабленого повсякденного луку надягайте джинсові шорти блакитного кольору та білий светр. Доповнять образ трендові балетки із замші, а також невелика сумочка. До речі, під светр можна вдягнути майку або футболку і зняти верхній шар вдень і накинути на плечі.

Варіант на кожен день (фото: instagram.com/kimturkington_)

Піджак та велосипедки

Для повсякденного луку пригляньте також таке модне поєднання: чорні шорти або велосипедки, сірий лонгслів, а також піджак у дрібну клітинку. Доповніть образ зручними кедами, бейсболкою, сонцезахисними окулярами та сумкою крос-боді.

Стильний лук для зустрічі з подругами (фото: instagram.com/lenafarl)