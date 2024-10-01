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В чем согреться в октябре: модные образы с теплыми свитерами и гольфами-водолазками

Образы с теплыми свитерами и гольфами-водолазками (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Прохладная осень потихоньку вступает в свои права. И если еще пару дней назад можно было комбинировать летние платья, сарафаны и даже шорты с пиджаками и легкими куртками, то в ближайшее время стоит задуматься о теплых и многослойных луках.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, с чем этой осенью комбинировать свитера и гольфы-водолазки.

Водолазка + леопардовые джинсы + пальто

Как известно, леопардовый принт сейчас на пике популярности. Для расслабленного повседневного лука надевайте джинсы с высокой посадкой с анималистичным принтом, черный свитер и длинное пальто такого же оттенка. Дополните образ объемной сумкой и ботильонами.

Модный образ на осень (фото: instagram.com/styleidealist)

Водолазка + замшевый пиджак + прямые брюки

Образ в коричневой гамме точно выделит вас из толпы. Надевайте брюки прямого кроя и гольф-водолазку более насыщенного оттенка, а сверху накиньте замшевый пиджак. Дополнят лук ботильоны с узкими носками и на небольших каблуках, стильная сумка и золотые украшения.

Стильный лук в офис (фото: instagram.com/femmeblk)

Водолазка + костюм с жилетом + пальто

Стильный лук на деловую встречу или в офис можно разбавить водолазкой контрастного цвета. Надевайте костюм в тонкую полоску, состоящий из жилета и брюк, а также красный гольф. Сверху накиньте теплое пальто. Завершат лук миниатюрная сумка бордового оттенка и обувь на высоких каблуках.

Образ на деловую встречу (фото: instagram.com/venswifestyle)

Водолазка + кожаная рубашка + джинсы

Вариант лука на "бабье лето": джинсы, белый гольф и кожаная рубашка или куртка. Этот образ в комбинации с грубыми ботинками или удобными кроссовками подойдет на каждый день.

Образ с джинсами (фото: instagram.com/thandimaq)

Свитер + юбка миди

Строгую юбку-карандаш можно скомбинировать с ярким свитером, а также добавить в образ акценты с помощью массивного украшения на шее, браслета и сережек. Завершат лук высокие сапоги и вместительная сумка из замши.

Лук с ярким свитером (фото: instagram.com/nnennaechem)

Ранее мы рассказали о 5 трендах, набирающих популярность.

Также читайте, с чем носить деним осенью-2024.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Karina Fashion stylist, Lydia Tsegay, Renia Jaz, Thandi, NNENNA.

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