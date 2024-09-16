Чому у жінок росте волосся на обличчі та як це зупинити: ефективні методи

Чому росте волосся на обличчі?

Поява волосся на обличчі у жінок може мати кілька причин. Однією з головних причин є підвищений рівень чоловічих гормонів в організмі.

Цей стан називається гірсутизм, він характеризується появою густого темного волосся на обличчі, шиї, грудях, животі, попереку, сідницях або стегнах.

Зверніться до вашого сімейного лікаря, якщо це проблема для вас. Це може бути викликано захворюванням, яке можна вилікувати.

Гормональний дисбаланс

Андрогени, як і тестостерон, зазвичай визнаються чоловічими гормонами. Тестостерон сприяє поглибленню чоловічого голосу та виробленню сперми. Хоча всі жінки виробляють деяку кількість тестостерону, підвищений рівень може посилити сексуальний потяг, порушити менструальний цикл і викликати збільшення волосся на обличчі та тілі.

Однією з основних причин високого рівня чоловічих статевих гормонів у жінок у пременопаузі є синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), поширений стан, який спричиняє зростання кіст навколо краю яєчників (органів, які виробляють яйцеклітини та статеві гормони).

Крім надмірного росту волосся, жінки з синдромом полікістозних явищ можуть набирати вагу, мати нерегулярні менструації та прищі. Замість вищих рівнів чоловічих статевих гормонів деякі жінки в пременопаузі відчувають підвищену чутливість до них, що призводить до таких речей, як збільшення волосся на обличчі та на тілі.

Надмірний ріст волосся у жінок у постменопаузі зазвичай пов’язаний з гормональним дисбалансом, викликаним менопаузою. Оскільки організм регулює рівень гормонів, рівень тестостерону може залишатися надзвичайно високим.

Чи можуть бути інші причини надмірного волосся на обличчі?

ліки, такі як міноксидил, який приймають при високому кров'яному тиску

вроджена гіперплазія надниркових залоз - спадкове захворювання, яке впливає на надниркові залози (які виробляють статеві гормони)

Синдром Кушинга або акромегалія - ​​рідкісні гормональні порушення

надмірна вага або ожиріння

пухлина, що впливає на рівень гормонів

Як позбутися зайвого волосся на обличчі?