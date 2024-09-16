Почему у женщин растут волосы на лице и как это остановить: эффективные методы

У многих женщин растут волосы на подбородке и над верхней губой, и если они темные, густые и жесткие - это приносит проблемы и желание от них избавиться.
Что вызывает появление волос на лице, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Появление волос на лице у женщин может иметь несколько причин. Одной из главных причин повышенный уровень мужских гормонов в организме.
Это состояние называется гирсутизм, он характеризуется появлением густых темных волос на лице, шее, груди, животе, пояснице, ягодицах или бедрах.
Обратитесь к вашему семейному врачу, если это проблема для вас. Это может быть вызвано заболеванием, которое можно вылечить.
Андрогены, как и тестостерон, обычно признаются мужскими гормонами. Тестостерон способствует углублению мужского голоса и выработке спермы. Хотя все женщины производят некоторое количество тестостерона, повышенный уровень может усилить сексуальное влечение, нарушить менструальный цикл и вызвать увеличение волос на лице и теле.
Одной из основных причин высокого уровня мужских половых гормонов у женщин в пременопаузе является синдром поликистозных яичников (СПКЯ), распространенное состояние, которое приводит к росту кист вокруг края яичников (органов, производящих яйцеклетки и половые гормоны).
Помимо чрезмерного роста волос женщины с синдромом поликистозных явлений могут набирать вес, иметь нерегулярные менструации и прыщи. Вместо высших уровней мужских половых гормонов некоторые женщины в пременопаузе испытывают повышенную чувствительность к ним, что приводит к таким вещам, как увеличение волос на лице и теле.
Чрезмерный рост волос у женщин в постменопаузе обычно связан с гормональным дисбалансом, вызванным менопаузой. Поскольку организм регулирует уровень гормонов, уровень тестостерона может оставаться очень высоким.
лекарства, такие как миноксидил, принимающий при высоком кровяном давлении
врожденная гиперплазия надпочечников - наследственное заболевание, воздействующее на надпочечники (производящие половые гормоны)
Синдром Кушинга или акромегалия - редкие гормональные нарушения
избыточный вес или ожирение
опухоль, влияющая на уровень гормонов
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