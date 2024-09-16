Почему у женщин растут волосы на лице и как это остановить: эффективные методы

Почему растут волосы на лице?

Появление волос на лице у женщин может иметь несколько причин. Одной из главных причин повышенный уровень мужских гормонов в организме.

Это состояние называется гирсутизм, он характеризуется появлением густых темных волос на лице, шее, груди, животе, пояснице, ягодицах или бедрах.

Обратитесь к вашему семейному врачу, если это проблема для вас. Это может быть вызвано заболеванием, которое можно вылечить.

Гормональный дисбаланс

Андрогены, как и тестостерон, обычно признаются мужскими гормонами. Тестостерон способствует углублению мужского голоса и выработке спермы. Хотя все женщины производят некоторое количество тестостерона, повышенный уровень может усилить сексуальное влечение, нарушить менструальный цикл и вызвать увеличение волос на лице и теле.

Одной из основных причин высокого уровня мужских половых гормонов у женщин в пременопаузе является синдром поликистозных яичников (СПКЯ), распространенное состояние, которое приводит к росту кист вокруг края яичников (органов, производящих яйцеклетки и половые гормоны).

Помимо чрезмерного роста волос женщины с синдромом поликистозных явлений могут набирать вес, иметь нерегулярные менструации и прыщи. Вместо высших уровней мужских половых гормонов некоторые женщины в пременопаузе испытывают повышенную чувствительность к ним, что приводит к таким вещам, как увеличение волос на лице и теле.

Чрезмерный рост волос у женщин в постменопаузе обычно связан с гормональным дисбалансом, вызванным менопаузой. Поскольку организм регулирует уровень гормонов, уровень тестостерона может оставаться очень высоким.

Могут ли быть другие причины чрезмерных волос на лице?

лекарства, такие как миноксидил, принимающий при высоком кровяном давлении

врожденная гиперплазия надпочечников - наследственное заболевание, воздействующее на надпочечники (производящие половые гормоны)

Синдром Кушинга или акромегалия - редкие гормональные нарушения

избыточный вес или ожирение

опухоль, влияющая на уровень гормонов

Как избавиться от лишних волос на лице?