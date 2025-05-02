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Чому їжа в літаку здається несмачною? Розгадка парадокса ламає шаблони

П'ятниця 02 травня 2025 09:00
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Чому їжа в літаку здається несмачною? Розгадка парадокса ламає шаблони Чому їжа у літаку відрізняється на смак (фото: Freepik.com) 
Автор: Фелікс Коркін

У літаку їжа часто здається прісною, сухою або просто не такою смачною, як на землі. Але справа не лише в самих стравах - усе набагато цікавіше.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Huffpost пояснює, чому так відбувається.

Повітряна пастка для смакових рецепторів

На висоті в 10 тисяч метрів наші органи чуття працюють зовсім інакше, ніж у звичних умовах. Змінюється не лише смак, а й сприйняття запахів, шумів і навіть атмосфери навколо. І хоча авіакомпанії намагаються боротися з цим ефектом, багато факторів усе ще лишаються поза їхнім контролем.

На висоті повітря в салоні стає надзвичайно сухим - навіть сухішим, ніж у пустелі. Через це слизова носа пересихає, що знижує здатність відчувати запахи, а отже, і смак. Додайте до цього зниження тиску та рівня кисню - і організм сприймає їжу зовсім не так, як на землі.

Науковці виявили, що чутливість смакових рецепторів у літаку зменшується майже на 30%. Тож не дивно, що томатний сік здається смачнішим у повітрі, ніж на кухні. Ба більше, солодке та солоне відчувається менш яскраво, через що їжа здається прісною.

А ще - легке зневоднення посилює цю втрату смаку, тож пити воду - справа не лише для здоров’я, а й для гастрономічного задоволення.

Не лише повітря: шум, стрес і навіть одноразовий посуд

Гучні двигуни, вібрації та турбулентність - усе це відволікає і знижує сприйняття смаку. Дослідження показали, що гучний шум послаблює відчуття солодкого і гіркого, але водночас підсилює смак умамі. Саме тому в літаку так добре заходить Bloody Mary або сік з томатів — вони здаються більш насиченими.

До цього додається ще й психологія: стрес від подорожі, дивні години прийому їжі, відсутність звичних умов. Їсти з пластикової виделки з пластикового контейнера теж не додає вражень.
Чому їжа в літаку здається несмачною? Розгадка парадокса ламає шаблониЇжа у літаку відрізняється на смак (фото: Freepik.com)

Як авіакомпанії і пасажири борються зі “смаковою втомою”

Щоб компенсувати втрату смаку, кухарі додають до страв більше спецій, а не лише сіль і цукор. Використовують інгредієнти з яскравим смаком і ароматом, які добре “виживають” на висоті.

У деяких авіакомпаній навіть є спеціальні лабораторії, де їжу тестують у кабінних умовах. Замість просто “курка чи паста” вам можуть запропонувати “курку з карі в соусі зі шпинатом” - і вже здається смачніше.

Також допомагає використання якісного посуду, навіть якщо він легкий і не шкодить паливу. А пасажирам варто брати із собою улюблені снеки - горіхи, йогурти, батончики з білком або яблука з арахісовою пастою. І не забуваймо пити багато води - так ми почуваємося краще і їжа смакує ліпше.

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