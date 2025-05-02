Почему еда в самолете кажется невкусной? Разгадка парадокса ломает шаблоны

В самолете еда часто кажется пресной, сухой или просто не такой вкусной, как на земле. Но дело не только в самих блюдах - все гораздо интереснее.

Воздушная ловушка для вкусовых рецепторов

На высоте в 10 тысяч метров наши органы чувств работают совсем иначе, чем в привычных условиях. Меняется не только вкус, но и восприятие запахов, шумов и даже атмосферы вокруг. И хотя авиакомпании пытаются бороться с этим эффектом, многие факторы все еще остаются вне их контроля.

На высоте воздух в салоне становится чрезвычайно сухим - даже суше, чем в пустыне. Из-за этого слизистая носа пересыхает, что снижает способность чувствовать запахи, а следовательно, и вкус. Добавьте к этому снижение давления и уровня кислорода - и организм воспринимает пищу совсем не так, как на земле.

Ученые обнаружили, что чувствительность вкусовых рецепторов в самолете уменьшается почти на 30%. Неудивительно, что томатный сок кажется вкуснее в воздухе, чем на кухне. Более того, сладкое и соленое ощущается менее ярко, из-за чего пища кажется пресной.

А ещё - лёгкое обезвоживание усиливает эту потерю вкуса, поэтому пить воду - дело не только для здоровья, но и для гастрономического удовольствия.

Не только воздух: шум, стресс и даже одноразовая посуда

Громкие двигатели, вибрации и турбулентность - всё это отвлекает и снижает восприятие вкуса. Исследования показали, что громкий шум ослабляет ощущение сладкого и горького, но в то же время усиливает вкус умами. Именно поэтому в самолёте так хорошо заходит Bloody Mary или сок из томатов - они кажутся более насыщенными.

К этому добавляется еще и психология: стресс от путешествия, странные часы приема пищи, отсутствие привычных условий. Есть с пластиковой вилки из пластикового контейнера тоже не добавляет впечатлений.

Еда в самолете отличается на вкус (фото: Freepik.com)

Как авиакомпании и пассажиры борются со "вкусовой усталостью"

Чтобы компенсировать потерю вкуса, повара добавляют в блюда больше специй, а не только соль и сахар. Используют ингредиенты с ярким вкусом и ароматом, которые хорошо "выживают" на высоте.

У некоторых авиакомпаний даже есть специальные лаборатории, где еду тестируют в кабинных условиях. Вместо просто "курица или паста" вам могут предложить "курицу с карри в соусе со шпинатом" - и уже кажется вкуснее.

Также помогает использование качественной посуды, даже если она легкая и не вредит топливу. А пассажирам стоит брать с собой любимые снеки - орехи, йогурты, батончики с белком или яблоки с арахисовой пастой. И не забывайте пить много воды - так мы чувствуем себя лучше и еда вкуснее.