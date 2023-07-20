Чому їсти заморожені ягоди влітку небезпечно для здоров'я: дізнайтеся правду

Яку небезпеку можуть нести заморожені ягоди

Самі по собі фрукти не можуть бути шкідливими для людини. Загрозливими їх роблять умови, в яких плоди чи ягоди вирощували.

Найчастіше в заморожених ягодах трапляється вірус гепатиту A. Він може бути викликаний забрудненою водою, якою поливають рослини.

Гепатит A може призвести до запалення печінки. І хоча статистика прогресування до цирозу досить низька - всього 5% випадків - ймовірність все ж існує. Симптоми гепатиту A можуть варіюватися від легкого захворювання до більш серйозних проблем, які тривають кілька місяців.

Іншою бактерією, яку можна знайти в заморожених фруктах, є Listeria monocytogenes. Вона викликає розвиток лістеріозу. Симптомами захворювання є:

лихоманка

м'язовий біль

нудота

блювота

діарея

головний біль

втрата свідомості та рівноваги

судоми

Люди з ослабленою імунною системою, люди похилого віку, діти до п'яти років, вагітні та жінки, які годують, є найбільш вразливими до захворювання лістеріозом.

Тобто якщо ягоди росли в поганих умовах, їх погано обробили перед заморожуванням і зберігали невідповідно до норм, вони можуть бути небезпечними.

Чи можна їсти заморожені ягоди

Так. Проте варто ретельно перевіряти виробника на добросовісність, чи не є його продукція не рекомендованою тощо.

Ще одним способом перевірки є безпосередній огляд замороженого товару. Якщо фрукти чи ягоди мають неприродний вигляд, різкий запах і смак, тоді краще їх не вживати.

Бажано купувати ті напівфабрикати, які є сезонними. Цей фактор буде свідчити про меншу кількість нітратів у них.

І не забувайте про споживання свіжих ягід і фруктів. Зараз саме їхня пора, тож не варто нею нехтувати.