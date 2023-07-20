Почему есть замороженные ягоды летом опасно для здоровья: узнайте правду

Какую опасность могут нести замороженные ягоды

Сами по себе фрукты не могут быть вредны для человека. Угрожающими их делают условия, в которых плоды или ягоды выращивали.

Чаще в замороженных ягодах встречается вирус гепатита A. Он может быть вызван загрязненной водой, которой поливают растения.

Гепатит A может привести к воспалению печени. И хотя статистика прогрессирования к циррозу достаточно низкая - всего 5% случаев - вероятность все же существует. Симптомы гепатита A могут варьироваться от легкого заболевания к более серьезным проблемам, которые длятся несколько месяцев.

Другой бактерией, которую можно найти в замороженных фруктах, является Listeria monocytogenes. Она вызывает развитие листериоза. Симптомами заболевания являются:

лихорадка

мышечная боль

тошнота

рвота

диарея

головная боль

потеря сознания и равновесия

судороги

Люди с ослабленной иммунной системой, пожилые люди, дети до пяти лет, беременные и кормящие женщины наиболее уязвимы к заболеванию листериозом.

То есть, если ягоды росли в плохих условиях, их плохо обработали перед замораживанием и хранили несоответственно нормам, они могут быть опасными.

Можно ли есть замороженные ягоды

Да. Однако следует тщательно проверять производителя на добросовестность, не является ли его продукция не рекомендованной и т. д.

Еще одним способом проверки есть непосредственный осмотр замороженного товара. Если фрукты или ягоды имеют неестественный вид, резкий запах и вкус, тогда лучше их не употреблять.

Желательно покупать те полуфабрикаты, которые сезонные. Этот фактор будет свидетельствовать о меньшем количестве нитратов в них.

И не забывайте о потреблении свежих ягод и фруктов. Сейчас именно их пора, поэтому не стоит ими пренебрегать.