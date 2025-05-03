Чому не всім роблять пластику: лікар пояснює, у яких випадках операція протипоказана

Попри популярність пластичної хірургії робити такі втручання можна не всім охочим. На це впливають різні фактори: від фізичних показників до психологічного стану пацієнта.

Слоссер розповідає, що відмовляє тим, хто не розуміє, що хоче зробити, а також тим пацієнтам у кого бачення свого тіла не збігається з реальними проблемами. В останньому випадку лікар має право скерувати пацієнта до іншого фахівця - психолога чи психотерапевта.

"Є такі навіть психологічні розлади, дисморфофобія, коли людина не сприймає своє тіло таке, як воно є", - додає він.

Також Дмитро Слоссер відмовляється від операцій, коли пацієнт хоче отримати неприродні форми. У такому разі можна просто піти до іншого спеціаліста, адже медичних протипоказань це не стосується

Проте більшість пацієнтів, які отримують відмови, - це ті, кому ще рано робити пластичні операції.

"На мій превеликий жаль, пластична хірургія все більше молодшає. Колоти щось починають з 16-17 років, а робити пластику обличчя вже думають з 28 років. Як на мене, це трошки перебільшення показів і, звичайно, я таким пацієнтам або відмовляю, або пропоную побігати років 10-20-30, і тоді вже приходити", - пояснює хірург.

Вік - не завжди протипоказ

У практиці Дмитра Слоссера були випадки, коли потрібно було робити винятки для неповнолітніх пацієнтів.

"Коли починають груди рости. Це називається ювенільна гігантомастія. Дівчинка молода, красива, і в неї дев'ятий розмір грудей. Це важко ходити. Ну, і треба робити операцію", - наводить приклад він.

У молодшому віці причиною для втручання пластичного хірурга може стати, наприклад, капловухість. Операцію роблять перед тим, як дитина піде до школи, щоб уникнути насмішок з неї.

Але пластична хірургія часто не лише бажання молоді.

"Бувають пацієнти, які в старшому віці ухвалюють рішення зробити операцію. У мене були пацієнти, яким під 50 років, і вони хотіли зробити збільшення грудей. Ніколи б не подумав, що у 74 роки хтось мріє все життя про ринопластику. Бувають такі", - ділиться Слоссер.