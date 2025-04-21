Ці кольори носять найстильніші жінки: дорого виглядають і не б'ють по гаманцю
Якщо ви хочете виглядати стильно та дорого, не обов'язково витрачати чималі кошти на брендові речі. Достатньо лише знати, як правильно підбирати кольори, аби увесь образ одразу ставав ефектним.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які кольори виглядають дорого та надають шарму.
Графітово-сірий
Цей колір став новим чорним у гардеробі модниць. Він стриманий, але при цьому виглядає на мільйон, особливо в поєднанні з білим, бежевим чи сріблом. Стилісти називають його "інтелігентною класикою". Речі такого відтінку завжди виглядають так, ніби їх купили у люксових магазинах, навіть якщо це бюджетна знахідка.
Як носити сірий колір (колаж: РБК-Україна)
Оливковий
Той самий відтінок, який миттєво додає образу глибини. Не надто яскравий, але дуже вишуканий. Він ідеально пасує до нейтральних кольорів і легко вписується як у базу, так і в трендові комбінації. Оливковий носять ті, хто не кричить про свій стиль, але вміє його показати - тихо та зі смаком.
З чим носити оливковий колір (фото: instagram.com/oliviafaeh)
Молочний
Не білий, а саме молочний - тепліший, м’якший, більш витончений. Це той колір, у якому хочеться загорнутись. І саме він візуально додає образу ніжності та ефектності. У поєднанні з бежем або карамеллю молочний виглядає дуже люксово, навіть якщо це футболка з масмаркету.
Інна Мірошниченко та Христина Горняк в речах молочного кольору (колаж: РБК-Україна)
Рожева пудра
М’який відтінок рожевого освіжає обличчя, робить образ "чистим" і додає стриманої елегантності. Особливо гарно виглядає в сорочках, костюмах і шовкових блузах. Саме цей колір люблять французькі модниці, і не дарма.
Як носити рожевий колір (колаж: РБК-Україна)
Mocha Mousse
Глибокий і теплий, цей колір створює відчуття впевненості. В образі він виглядає так, ніби ви все спланували заздалегідь. А ще - він легко поєднується з кремовим, молочним, рожевим і золотистим. Ідеальний для аксесуарів, пальт і штанів.
Наймодніший колір цього року (колаж: РБК-Україна)
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Під час створення матеріалу було використано джерела: gazeta.pl, Why What Were.