Чому всі натирають обличчя бананом? Вся правда про користь і небезпеку TikTok-тренду
Черговий б'юті-тренд у TikTok запустила візажист із Нью-Йорка Кеті Джейн Г'юз. В ролику вона натирає обличчя шкіркою банана. За нею стали повторювати чимало людей. Але чи принесе це користь шкірі обличчя?
Всю правду про користь і шкоду нового тренду - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
З чого почався тренд натирати шкіру бананом?
Американська візажистка, у якої майже 300 тисяч підписників, відкрила секрет молодості - звичайна бананова шкірка.
Так-так, ви не помилилися! Вона радить натирати обличчя внутрішньою стороною бананової шкірки. І, за її словами, результат просто вражає: шкіра стає м'якою, пори звужуються, а обличчя виглядає підтягнутим.
Невже бананова шкірка - це новий еліксир молодості?
Б'юті-експеримент з банановою шкіркою, що заполонив TikTok, викликав бурхливу реакцію серед професіоналів. Дерматологи та косметологи в один голос заперечують чудодійні властивості цього фруктового методу.
"Неможливо досягти ефекту ботокса за допомогою звичайної бананової шкірки", - повідомив лікар Гіта Ядав, відомий дерматолог з Торонто.
Її підтримує Тейлор Баллок з Клівлендської клініки: "Наукових доказів того, що бананова шкірка здатна розгладити зморшки, прибрати темні кола або зняти запалення, просто не існує".
Попри популярність бананової шкірки в TikTok, експерти скептично ставляться до її чудодійних властивостей. Лікар Баллок підкреслює, що хоча бананова шкірка має антимікробні властивості, вони занадто слабкі, щоб дати помітний ефект. Він радить звернути увагу на сироватку з вітаміном С, яка є набагато ефективнішою.
В чому все ж таки користь бананової шкірки?
Однак, є й позитивний момент. Річ у тому, що антиоксиданти в банановій шкірці можуть захистити шкіру від шкідливого впливу сонця та забруднень. Але не варто очікувати від неї ефекту ботокса.
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@katiejanehughes
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