Чому всі говорять про "Барбі-2"? Що відомо про продовження фільму, який чекає кожен кіноман

"Барбі" став одним із наймасштабніших фільмів 2023 року, здобувши низку схвальних відгуків від глядачів та кінокритиків. Касові збори склали вражаючі суми, а стрічка здобула перемогу на "Оскарі" в категорії "Найкраща оригінальна пісня". І, враховуючи всі ці виграшні характеристики, виникає цілком логічне питання: чи варто фанам очікувати продовження історії?

Чи буде продовження "Барбі"

На даний момент, як повідомляється, жоден сиквел, спін-офф, приквел чи ремейк про "Барбі" не отримав потрібного дозволу від компаній Mattel чи Warner Bros.. Проте, згідно із заявами видання The Hollywood Reporter, розмови про продовження "знаходяться на ранній стадії".

Джерело повідомляє, що сценаристи Грета Гервіг та Ной Баумбах придумали ідею для продовження і представили її студії, таким чином дозволивши вже розпочати переговори про можливу угоду.

Проте, попри те, що ця ситуація складається доволі вдало, представники Warner Bros. поки ніяк не коментують подібні заяви. У той час і Марго Роббі, і Грета Гервіг раніше висловлювали сумніви щодо того, чи слід створювати "Барбі-2", і не в останню чергу через те, що в усіх причетних щільні графіки та інші важливі проєкти. На реалізацію цієї задумки може знадобитися кілька років.

Кадр з фільму "Барбі"

Коли варто очікувати продовження "Барбі", якщо воно все-таки вийде

Оскільки офіційного підтвердження цієї інформації ще немає, користувачі можуть припускати лише приблизну дату виходу другої частини фільму. Щоб стрічка пройшла шлях від концепції до моменту, коли потрапить у кінотеатри, минає кілька років. Тому, ймовірно, якщо "Барбі 2" і вийде у світ, то це станеться не раніше 2026 або 2027 року.

Кадр з фільму "Барбі"

Акторський склад фільму

Як уже зазначалося вище, наразі немає офіційної заяви, яка б підтверджувала, що робота над продовженням фільму вже розпочалася, а тому немає і будь-якої інформації про кастинг. Якщо "Барбі" отримає продовження, то дуже ймовірно, що Марго Роббі, Раян Гослінг та інші актори повторять свої ролі. Проте все залежатиме від історії, яку захочуть (або не захочуть) показати творці.

Сюжет фільму

Генеральний директор компанії Mattel Інон Крейз говорив про те, що "Барбі" - це багатий всесвіт, дуже широкий і гнучкий бренд з погляду можливостей". Тож, ймовірно, шанувальники зможуть побачити нові фільми, які розповідатимуть про життя Марго Роббі у ролі її героїні. Але є велика ймовірність, що глядачі також отримають сюжет, зосереджений на інших героях.

Кадр з фільму "Барбі"

Що ще варто знати про продовження "Барбі"

Логічно, що трейлера до продовження "Барбі" в мережі немає. Будь-які ролики, створені на цю тему - це роботи шанувальників, які сумують за стрічкою та створюють яскраві відео, аби увага до неї не згасала.

Щодо Марго Роббі, яка зіграла головну роль у цьому фільмі, можна припустити, що якщо вона знову візьме участь у зйомках, то за своє повернення отримає вагому надбавку до зарплатні.

"Барбі" зняла Грета Гервіг за сценарієм, який вона створила разом зі своїм партнером Ноєм Баумбахом. Проте наразі продовження цієї історії під великим питанням, оскільки обоє зайняті в інших проєктах.

Але раніше Грета також коментувала тему продовження фільму.

"Я не відкидаю цього, це справді може статися. На даний момент це все, що я можу сказати. У мене таке відчуття в кінці кожного фільму, ніби в мене більше ніколи не буде жодної ідеї, і це все, що я могла зробити. І я це вже зробила. Я не хочу руйнувати чиюсь мрію, але для мене цей момент якогось абсолютного обнулення", - ділилася вона.

Хоча Гервіг не заявляла офіційно про продовження "Барбі", вона також не заперечувала можливості того, що це справді може статися. Тому прихильникам стрічки доведеться запастися терпінням та чекати.

Кадр з фільму "Барбі"

Що відомо про фільм "Барбі"

Це американський фантазійний комедійно-феміністичний фільм, заснований на однойменній іграшці від компанії Mattel. Стрічка стала найкасовішою, знятою жінкою-режисеркою, а також - найуспішнішою екранізацією іграшок і рекордсменом серед стрічок без IMAX.

Сюжет розповідає про стереотипну Барбі та інших ляльок, які живуть у Барбіленді - утопічному матріархальному суспільстві, де всі жінки впевнені в собі, самодостатні та успішні. Вони займають важливі посади, у той час, як їхні партнери Кени проводять дні на пляжі та розважають Барбі.

Кен щасливий лише поряд із Барбі, а тому прагне зближення. Проте сама вона не зацікавлена в цьому й відмовляє йому, щоб не жертвувати своєю незалежністю та жіночою дружбою. Однак подальші події розгортаються несподівано, і для кожного героя настає момент випробувань, після яких вони кардинально змінюються.

Кадр з фільму "Барбі"

Цікаві факти про фільм "Барбі"

Феномен Барбенгеймера

Стрічки "Барбі" та "Оппенгеймер" вийшли в один день - 21 липня 2023 року, таким чином створивши вірусне культурне явище під назвою Барбенгеймер. Фанати оцінювали контраст між яскравою та комедійною "Барбі" і похмурим, драматичним "Оппенгеймером".

Марго Роббі створювала атмосферу "Барбі" на знімальному майданчику

Вона робила все, аби актори та знімальна група відчули грайливість і легкість під час роботи над картиною.

Раяна Гослінга довелося вмовляти

Спершу актор вагався, чи варто йому погоджуватися на цю роль, проте пізніше побачив для себе знак, що "історію Кена треба розповісти", а згодом зізнався, що повністю перейнявся "кенергією".

Фільм призвів до глобального дефіциту рожевої фарби

Для створення Барбіленду було витрачено стільки рожевої фарби, що це спричинило світовий дефіцит флуоресцентної рожевої фарби.

​​​​​​​Кадр з фільму "Барбі"

Пісня "I'm Just Ken" - несподіваний хіт

Спершу пісня створювалася як жарт, але швидко завоювала популярність. Композиція стала настільки успішною, що Гослінг виконав її наживо на "Оскарі-2024", де вона була номінована в категорії "Найкраща оригінальна пісня".

"Барбі" - найкасовіший фільм 2023 року

Стрічка стала найкасовішим фільмом того року, заробивши понад 1,4 млрд доларів у світі. Вона також увійшла до списку найприбутковіших фільмів, знятих жінкою.