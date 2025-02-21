Почему все говорят о "Барби-2"? Что известно о продолжении фильма, который ждет каждый киноман

"Барби" стал одним из самых масштабных фильмов 2023 года, получив ряд положительных отзывов от зрителей и кинокритиков. Кассовые сборы составили впечатляющие суммы, а лента одержала победу на "Оскаре" в категории "Лучшая оригинальная песня". И, учитывая все эти выигрышные характеристики, возникает вполне логичный вопрос: стоит ли фанам ожидать продолжение истории?

Будет ли продолжение "Барби"

На данный момент, как сообщается, ни один сиквел, спин-офф, приквел или ремейк о "Барби" не получил необходимого разрешения от компаний Mattel или Warner Bros. Однако, согласно заявлениям издания The Hollywood Reporter, разговоры о продолжении "находятся на ранней стадии".

Источник сообщает, что сценаристы Грета Гервиг и Ной Баумбах придумали идею для продолжения и представили ее студии, таким образом позволив уже начать переговоры о возможной сделке.

Однако, несмотря на то, что эта ситуация складывается довольно удачно, представители Warner Bros. пока никак не комментируют подобные заявления. В то же время и Марго Робби, и Грета Гервиг ранее высказывали сомнения относительно того, следует ли создавать "Барби-2", и не в последнюю очередь из-за того, что у всех причастных плотные графики и другие важные проекты. На реализацию этой задумки может потребоваться несколько лет.

Кадр из фильма "Барби"

Когда стоит ожидать продолжения "Барби", если оно все-таки выйдет

Поскольку официального подтверждения этой информации еще нет, пользователи могут предполагать лишь приблизительную дату выхода второй части фильма. Чтобы лента прошла путь от концепции до момента, когда попадет в кинотеатры, проходит несколько лет. Поэтому, вероятно, если "Барби 2" и выйдет в свет, то это произойдет не раньше 2026 или 2027 года.

Кадр из фильма "Барби"

Актерский состав фильма

Как уже отмечалось выше, пока нет официального заявления, подтверждающего, что работа над продолжением фильма уже началась, а потому нет и какой-либо информации о кастинге. Если "Барби" получит продолжение, то очень вероятно, что Марго Робби, Райан Гослинг и другие актеры повторят свои роли. Однако все будет зависеть от истории, которую захотят (или не захотят) показать создатели.

Сюжет фильма

Генеральный директор компании Mattel Инон Крейз говорил о том, что "Барби" - это богатая вселенная, очень широкий и гибкий бренд с точки зрения возможностей". Поэтому, вероятно, поклонники смогут увидеть новые фильмы, которые будут рассказывать о жизни Марго Робби в роли ее героини. Но есть большая вероятность, что зрители также получат сюжет, сосредоточенный на других героях.

Кадр из фильма "Барби"

Что еще стоит знать о продолжении "Барби"

Логично, что трейлера к продолжению "Барби" в сети нет. Любые ролики, созданные на эту тему - это работы поклонников, которые скучают по ленте и создают яркие видео, чтобы внимание к ней не угасало.

Что касается Марго Робби, которая сыграла главную роль в этом фильме, можно предположить, что если она снова примет участие в съемках, то за свое возвращение получит весомую прибавку к зарплате.

"Барби" сняла Грета Гервиг по сценарию, который она создала вместе со своим партнером Ноем Баумбахом. Однако сейчас продолжение этой истории под большим вопросом, поскольку оба заняты в других проектах.

Но ранее Грета также комментировала тему продолжения фильма.

"Я не исключаю этого, это действительно может произойти. На данный момент это все, что я могу сказать. У меня такое ощущение в конце каждого фильма, будто у меня больше никогда не будет никакой идеи, и это все, что я могла сделать. И я это уже сделала. Я не хочу разрушать чью-то мечту, но для меня этот момент какого-то абсолютного обнуления", - делилась она.

Хотя Гервиг не заявляла официально о продолжении "Барби", она также не отрицала возможности того, что это действительно может произойти. Поэтому поклонникам ленты придется запастись терпением и ждать.

Кадр из фильма "Барби"

Что известно о фильме "Барби"

Это американский фантазийный комедийно-феминистический фильм, основанный на одноименной игрушке от компании Mattel. Лента стала самой кассовой, снятой женщиной-режиссером, а также - самой успешной экранизацией игрушек и рекордсменом среди лент без IMAX.

Сюжет рассказывает о стереотипной Барби и других кукол, которые живут в Барбиленде - утопическом матриархальном обществе, где все женщины уверены в себе, самодостаточны и успешны. Они занимают важные должности, в то время, как их партнеры Кены проводят дни на пляже и развлекают Барби.

Кен счастлив только рядом с Барби, а потому стремится к сближению. Однако сама она не заинтересована в этом и отказывает ему, чтобы не жертвовать своей независимостью и женской дружбой. Однако дальнейшие события разворачиваются неожиданно, и для каждого героя наступает момент испытаний, после которых они кардинально меняются.

Кадр из фильма "Барби"

Интересные факты о фильме "Барби"

Феномен Барбенгеймера

Ленты "Барби" и "Оппенгеймер" вышли в один день - 21 июля 2023 года, таким образом создав вирусное культурное явление под названием Барбенгеймер. Фанаты оценивали контраст между яркой и комедийной "Барби" и мрачным, драматическим "Оппенгеймером".

Марго Робби создавала атмосферу "Барби" на съемочной площадке

Она делала все, чтобы актеры и съемочная группа почувствовали игривость и легкость во время работы над картиной.

Райана Гослинга пришлось уговаривать

Сначала актер сомневался, стоит ли ему соглашаться на эту роль, однако позже увидел для себя знак, что "историю Кена надо рассказать", а впоследствии признался, что полностью проникся "кенергией".

Фильм привел к глобальному дефициту розовой краски

Для создания Барбиленда было потрачено столько розовой краски, что это вызвало мировой дефицит флуоресцентной розовой краски.

Кадр из фильма "Барби"

Песня "I'm Just Ken" - неожиданный хит

Изначально песня создавалась как шутка, но быстро завоевала популярность. Композиция стала настолько успешной, что Гослинг исполнил ее вживую на "Оскаре-2024", где она была номинирована в категории "Лучшая оригинальная песня".

"Барби" - самый кассовый фильм 2023 года

Лента стала самым кассовым фильмом того года, заработав более 1,4 млрд долларов в мире. Она также вошла в список самых прибыльных фильмов, снятых женщиной.