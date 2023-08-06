Чому вранці болить голова: названі найчастіші причини

Головний біль одразу після пробудження може завдати дискомфорту та знизити працездатність. А часті головні болі на початку дня можуть сигналізувати про якісь проблеми зі здоров'ям, тому варто отримати консультацію сімейного лікаря.
Експерти NHS (Національної служби охорони здоров'я Великобританії) назвали найчастіші причини головного болю вранці.
Якщо ви прокинулися вранці з пульсуючим головним болем вранці, це може вказувати, що ваш мозок відреагував на падіння гормонів стресу. Таке відбувається в ситуації, коли після важкого напруженого робочого тижня у вас утворився вихідний і ви змогли повноцінно розслабитися. Через гормональні зміни кровоносні судини звужуються, а потім розширюються і це викликає головний біль.
Спекотні дні, недостатнє споживання води протягом дня - все це може призвести до головного болю вранці через зневоднення організму. До речі, саме зневоднення призводить до сильного головного болю вранці після прийому алкогольних напоїв напередодні.
Таким словом у медицині називають нічний зріже зубами. Якщо ви схильні до бруксизму, то вранці у вас може боліти голова. За словами експертів, скрегіт зубами та стиснення щелеп уві сні можуть бути результатом сильного стресу чи занепокоєння.
Навіть зовсім невелика доза алкоголю, наприклад, келих вина або 1 пляшечка пива - можуть стати причиною сильного головного болю вранці.
Існує ціла низка продуктів, які називають збудниками головного болю. Таку їжу не варто вживати у великій кількості, а особливо – на ніч.
До таких продуктів належать:
До речі, ми писали про те, що буде з організмом, якщо вживати алкоголь щодня.
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