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Почему по утрам болит голова: названы самые частые причины

Почему возникает головная боль утром (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Головная боль сразу после пробуждения может доставить дискомфорт и снизить работоспособность. А частые головные боли в начале дня могут сигнализировать о каких-то проблемах со здоровьем, поэтому стоит получить консультацию семейного врача.

Эксперты NHS (Национальной службы охраны здоровья Великобритании) назвали самые частые причины головной боли по утрам.

Стресс

Если вы проснулись утром с пульсирующей головной болью утром, то это может указывать, что ваш мозг отреагировал на падение гормонов стресса. Такое происходит в ситуации, когда после тяжелой напряженной рабочей недели у вас образовался выходной и вы смогли полноценно расслабиться. Из-за гормональных изменений кровеносные сосуды сужаются, а потом расширяются и это вызывает головную боль.

Обезвоживание

Жаркие дни, недостаточное потребление воды в течение дня - все это может привести к головной боли по утрам из-за обезвоживания организма. Кстати, именно обезвоживание приводит к сильным головным болям по утрам после приема алкогольных напитков накануне.

Бруксизм

Таким словом в медицине называют ночной срежет зубами. Если вы склонны к бруксизму, то по утрам у вас может болеть голова. По словам экспертов, скрежет зубами и сжатие челюстей во сне могут быть результатом сильного стресса или беспокойства.

Алкоголь

Даже совсем небольшая доза алкоголя, например, бокал вина или 1 бутылочка пива - могут стать причиной сильной головной боли по утрам.

Пищевые триггеры

Существует целый ряд продуктов, которые называют возбудителями головной боли. Такую пищу не стоит употреблять в большом количестве, а особенно - на ночь.

К таким продуктам относятся:

  • Сыр
  • Газированные напитки
  • Темный шоколад
  • Обработанное мясо и рыба

Как облегчить головную боль

  • Прием болеутоляющих препаратов
  • Занятия для расслабления (йога, массаж, медитация)
  • Измените привычки (отрегулируйте график сна, больше гуляйте, последите за рационом питания и временем приема пищи)
  • Замените подушку (на более низкую, твердую).
  • Сократите потребление напитков с кофеином (чай, кофе, кока-кола)

Когда нужно обратиться к врачу обязательно

  • Головные боли повторяются несколько раз в неделю или они очень сильные
  • Обезболивающие и расслабляющие занятия не помогают
  • Пульсирующая боль спереди или с одной стороны головы
  • Тошнота, рвота, болезненные ощущения от света или шума
  • Головная боль возникла внезапно, и она очень болезненная
  • Нарушение речи или зрения, трудности с ходьбой, спутанность сознания

 

Кстати, ранее мы писали о том, что будет с организмом, если употреблять алкоголь ежедневно.

А еще рассказывали о том, какие комнатные растения могут вызывать боль и головокружение.

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