Почему по утрам болит голова: названы самые частые причины

Стресс

Если вы проснулись утром с пульсирующей головной болью утром, то это может указывать, что ваш мозг отреагировал на падение гормонов стресса. Такое происходит в ситуации, когда после тяжелой напряженной рабочей недели у вас образовался выходной и вы смогли полноценно расслабиться. Из-за гормональных изменений кровеносные сосуды сужаются, а потом расширяются и это вызывает головную боль.

Обезвоживание

Жаркие дни, недостаточное потребление воды в течение дня - все это может привести к головной боли по утрам из-за обезвоживания организма. Кстати, именно обезвоживание приводит к сильным головным болям по утрам после приема алкогольных напитков накануне.

Бруксизм

Таким словом в медицине называют ночной срежет зубами. Если вы склонны к бруксизму, то по утрам у вас может болеть голова. По словам экспертов, скрежет зубами и сжатие челюстей во сне могут быть результатом сильного стресса или беспокойства.

Алкоголь

Даже совсем небольшая доза алкоголя, например, бокал вина или 1 бутылочка пива - могут стать причиной сильной головной боли по утрам.

Пищевые триггеры

Существует целый ряд продуктов, которые называют возбудителями головной боли. Такую пищу не стоит употреблять в большом количестве, а особенно - на ночь.

К таким продуктам относятся:

Сыр

Газированные напитки

Темный шоколад

Обработанное мясо и рыба

Как облегчить головную боль

Прием болеутоляющих препаратов

Занятия для расслабления (йога, массаж, медитация)

Измените привычки (отрегулируйте график сна, больше гуляйте, последите за рационом питания и временем приема пищи)

Замените подушку (на более низкую, твердую).

Сократите потребление напитков с кофеином (чай, кофе, кока-кола)

Когда нужно обратиться к врачу обязательно