ua ru
Пн, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему возникают проблемы с рассадой: причины дефектов и как реагировать

Новина українською →
Понедельник 10 апреля 2023 07:11
Почему возникают проблемы с рассадой: причины дефектов и как реагировать Фото: какие распространенные причины дефектов рассады (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Иногда на рассаде могут проявляться различные дефекты, листочки теряют характерный естественный оттенок и скрючиваются. Подобные проблемы способны погубить зелень, если вовремя не выяснить причину и не устранить угрозу для живности на подоконниках.

Как "диагностировать" болячки у рассады и что предпринять для спасения, рассказали эксперты на Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

Чем могут быть вызваны дефекты рассады

  • Слишком много воды

Причина, по которой на рассаде листочки стали скрючиваться, может крыться в переизбытке воды при поливах, или из-за отсутствия в контейнерах дренажных отверстий.

Это не дает корням дышать, что в свою очередь проявляется на листьях.

При уходе за рассадой важно учитывать, что между поливами растений почва должна успеть достаточно просохнуть.

Как же понять, когда следует поливать? О том, что растение нуждается в очередной порции влаги, может сигнализировать сухая и рассыпчатая земля, а также небольшая корочка на поверхности почвы.

Также следует помнить, что контейнер с рассадой после полива не должен стоять в воде или же плавать. Чтобы этого не допускать, рекомендуют устанавливать контейнер на керамзит.

  • Недостаток азота

Еще одной распространенной причиной дефекта рассады является нехватка азота, который отвечает за зеленую массу.

Дело в том, что по мере роста сеянцев почва в контейнере постепенно беднеет, поэтому важно время от времени обогащать землю.

Для этого следует вносить под корень или листья удобрения, которые имеют высокое содержание азота.

Производится дальнейшая подкормка с питательными веществами один раз в 12-14 дней.

Напомним, ранее мы рассказывали, как при выращивании рассады предотвратить гибель нежной лестницы, называли тревожные признаки и способы спасти растения.

А также перед этим писали, какую зелень проще всего вырастить на подоконнике, и что нужно для ухода.

Читайте РБК-Украина в Google News
поради сад и огород