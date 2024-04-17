Чому виникають коливання цукру у крові і як цього не допустити: пояснення нутриціолога
Коливання цукру у крові спричиняє погіршення самопочуття. Найбільше на це впливає їжа, зокрема споживання вуглеводів. Тож, щоб коригувати рівень цукру, треба дотримуватись кількох правил у харчуванні.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасію Голобородько у Telegram.
Що треба знати про коливання цукру
"Мозок використовує близько 20% глюкози з їжі (цукрів, крохмалів, шліфованих каш). І робота мозку дуже чутлива до коливань глюкози упродовж дня. Рівень цукру падає і тоді мозок зчитує потенційну загрозу - активується симпатична система, включаються процеси стабілізації глюкози", - розповідає нутриціолог.
Чим менше амплітуда коливань цукру протягом дня, тим краще. Крім їжі на рівень цукру крові впливають стрес, поганий/короткий сон та рівень фізактивності, але їжа - в першу чергу.
Які наслідки від коливання цукру:
- головний біль
- туман у голові та зниження концентрації, когнітивних здібностей
- нейродегенеративні розлади
- сонливість після обіду
"Важливо знати як тримати здорові рівні цукру, не переїдати солодкого, їсти вуглеводи правильно", - говорить Голобородько.
Як правильно їсти вуглеводи, щоб не допустити коливання цукру у крові
"Не їжте вуглеводи на самому початку прийому їжі і не їжте їх самостійно: спочатку овочі, зелень, щось білкове або цілозернове - і тільки потім вуглеводи", - радить нутриціолог.
Яких правил дотримуватись:
- починайте з салату або зелені
- заправляйте його не тільки олією, а й натуральним оцтом
- потім риба, яйця, цілісний сир, паштет, м’ясо
- потім коренеплоди, цілісні каші, хумус, паста
- прогулянка після їжі теж допомагає трохи стабілізувати рівні цукру
"Найкращий варіант отримання цукру - з фруктів, якщо здоровий ШКТ - то їжте їх після основних страв, якщо ні - ягоди до їжі. Можна іноді їсти як самостійний перекус", - каже Голобородько.
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