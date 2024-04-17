ua en ru
Ср, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему возникают колебания сахара в крови и как этого не допустить: объяснение нутрициолога

Среда 17 апреля 2024 11:01
UA EN RU
Почему возникают колебания сахара в крови и как этого не допустить: объяснение нутрициолога Как не допустить колебания сахара в крови (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Анастасия Голобородько

Колебание сахара в крови влечет за собой ухудшение самочувствия. Больше всего на это влияет пища, в частности, употребление углеводов. Чтобы корректировать уровень сахара, нужно соблюдать несколько правил в питании.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасию Голобородько в Telegram.

Что нужно знать о колебаниях сахара

"Мозг использует около 20% глюкозы из пищи (сахаров, крахмалов, шлифованных каш). И работа мозга очень чувствительна к колебаниям глюкозы в течение дня. Уровень сахара падает и тогда мозг считывает потенциальную угрозу - активируется симпатическая система, включаются процессы стабилизации глюкозы", - рассказывает нутрициолог.

Чем меньше амплитуда колебаний сахара в течение дня, тем лучше. Помимо еды на уровень сахара крови влияют стресс, плохой/короткий сон и уровень физической активности, но пища - в первую очередь.

Какие последствия от колебания сахара:

  • головная боль
  • туман в голове и снижение концентрации, когнитивных способностей
  • нейродегенеративные расстройства
  • сонливость после обеда

"Важно знать, как держать здоровые уровни сахара, не переедать сладкого, есть углеводы правильно", - говорит Голобородько.

Как правильно есть углеводы, чтобы не допустить колебания сахара в крови

"Не ешьте углеводы в самом начале приема пищи и не ешьте их самостоятельно: сначала овощи, зелень, что-то белковое или цельнозерновое - и только потом углеводы", - советует нутрициолог.

Какие правила соблюдать:

  • начинайте с салата или зелени
  • заправляйте его не только растительным маслом, но и натуральным уксусом
  • затем рыба, яйца, цельный сыр, паштет, мясо
  • затем корнеплоды, цельные каши, хумус, паста
  • прогулка после еды тоже помогает немного стабилизировать уровни сахара

"Лучший вариант получения сахара - из фруктов, если здоровый ЖКТ - то ешьте их после основных блюд, если нет - ягоды до еды. Можно иногда их есть как самостоятельный перекус", - говорит Голобородько.

Читайте также о 5 шагах, которые помогут сохранить здоровье вашей печени.

Раньше мы писали о том, где искать "витамин молодости" Е и почему ни в коем случае нельзя допускать его дефицита.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровя Советы нутрициолога
NEWS
Закон о мобилизации в Украине опубликован: точная дата, когда начнут действовать новые нормы
Закон о мобилизации в Украине опубликован: точная дата, когда начнут действовать новые нормы