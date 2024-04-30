По всьому фронту точаться позиційні бої, армія РФ просунулася лише на одній ділянці: карти ISW

На більшості напрямків в Україні 29 квітня відбувалися позиційні бойові дії, змін лінії фронту не спостерігається, в тому числі під Часовим Яром. Російським окупантам вдалося просунутися лише на схід від Красногорівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Минулої доби російські війська продовжували наступ на лінії Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту немає.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Сватового поблизу Берестового та Стельмахівки;

на південний захід від Сватового біля Твердохлібового, Копанки, Новосергіївки, Макіївки, Невського;

на захід від Кремінної біля Тернів і на південь від Зарічного;

на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу;

на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Пов’язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що російські війська продовжили наступальні операції на Макіївку та закріпилися на східній околиці населеного пункту, проте ISW поки не бачив візуального підтвердження цього.

Операція №2 - Донецька область

На Сіверському напрямку на північний схід від Бахмута тривали позиційні бойові дії, підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Позиційні бої тривали:

на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверська біля Виїмки;

на південь від Сіверська біля Роздолівки.

Біля Часового Яру також тривали бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 квітня, показують, що українські сили нещодавно відбили механізовану атаку взводу російської армії на північ від Кліщіївки.

Бої тривали:

поблизу Григорівки;

біля Нового мікрорайону (східний Часів Яр);

біля Іванівського;

поблизу Кліщіївки та Андріївки;

біля Південного та Нью-Йорка.

Заступник командира українського підрозділу, який діяв поблизу Часового Яру, заявив, що українські та російські сили контролюють приблизно по 50% Іванівського і атакують населений пункт почергово. За його словами, російські сили зацікавлені в тому, щоб взяти Іванівське, яке розташоване в географічній низовині, щоб просунутися до Часового Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 квітня, показують, що російські війська просунулися на схід від Красногорівки (на захід від Донецька). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 29 квітня, вказують на те, що російські сили просунулися в межах Красногорівки.

Російський мілблогер стверджував, що російські сили також просунулися поблизу Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), але ISW не знайшов візуального підтвердження цього твердження.

Бої тривали на захід від Донецька поблизу Георгіївки і Красногорівки та на південний захід від Донецька поблизу Новомихайлівки.

Тривали позиційні бойові дії на ділянці кордону Донецької і Запорізької областей, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Позиційні бої тривали:

на північний схід від Вугледара біля Водяного;

на південний схід від Великої Новосілки біля Новодарівки;

на південь від Великої Новосілки біля Урожайного та Старомайорського.

Російський милблогер стверджував, що окупанти просунулися поблизу Микільського (на південний схід від Вугледара), до 200 метрів біля Урожайного та до 700 метрів біля Старомайорського, але ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.

"Південна вісь"

На заході Запорізької області в районі Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного) тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінилася.

Тривали позиційні бої на східній (лівобережній) Херсонщині в районі Кринок, але підтверджених змін на лінії фронту не було.