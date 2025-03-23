Почему возникает выгорание на работе и как правильно отдохнуть, чтобы снова восстановиться: советы психолога

Всемирная организация здравоохранения в 2019 году добавила выгорание в Международную классификацию болезней (МКБ-11). Это состояние, при котором человек не может выполнять свои рабочие обязанности и теряет интерес к деятельности. Как можно справиться с выгоранием и может ли помочь отпуск?

О том, что вызывает выгорание и как нужно правильно отдыхать, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) психолог-консультант Анастасия Быкова.

Почему возникает выгорание

Job burnout - синдром, возникающий из-за хронического стресса на рабочем месте. К основным причинам относят:

Чрезмерная нагрузка, высокие требования к результату и дефицит выходных

Отсутствие возможности у работника влиять на процессы принятия решений в команде, (из-за чего может перекладывать ответственность за результат на руководство)

Нечеткий фидбек или его отсутствие вызывает у людей ощущение, что их работу несправедливо оценивают

Если ценности работников противоречат ценностям компании это уничтожает производительность

Отсутствие поддержки от коллег и руководства - работа это не место где нужно доминировать, это о сотрудничестве между людьми. Токсичность разрушает мотивацию, это приводит к изоляции, или даже к увольнению.

"Стоит отметить, что этот список не является полным и исчерпывающим. Здесь перечислены основные факторы, которые приводят к выгоранию работников и потере их работоспособности", - подчеркивает психолог.

Какие факторы могут усилить выгорание

Выгорание специалиста происходит постепенно, однако есть группа личных черт и трудностей, которые значительно усиливают выгорание, к ним относят:

Склонность к перфекционизму в работе и неспособность удовлетворяться ее результатом. Лучшее - враг хорошего

Высокая эмоциональная чувствительность к критике руководителя и как следствие постоянный самоанализ

Проблемы с тайм-менеджментом и откладывание важных дел до последнего

Работа в условиях, где общение минимизировано или отсутствует

"Все эти факторы могут иметь влияние на работника и значительно ухудшать его состояние. Потому что такие проблемы, как политическая нестабильность, ситуация в семье могут иметь не менее разрушительный характер. Поэтому когда мы говорим о "выгорании", то должны понимать, что речь идет о постепенном накоплении усталости от негативных факторов, и чем больше этих факторов, тем очевидно и быстрее выгорает специалист", - объясняет Анастасия Быкова. Выгорание не всегда возникает только из-за работы, есть и другие факторы (фото: freepik.com)

Каким должен быть отпуск, чтобы преодолеть выгорание?

Качественный отпуск для преодоления эмоционального выгорания должен учитывать индивидуальную ситуацию каждого работника. Однако есть несколько общих рекомендаций.

Используйте отпуск для удовлетворения собственных потребностей, таких как общение с близкими, отдых или хобби. Это поможет восстановить эмоциональное состояние и увеличить удовольствие от жизни.

Попробуйте организовать отпуск так, чтобы он включал как активные, так и пассивные виды отдыха. Это поможет не только расслабиться, но и набраться сил для дальнейшей работы.

Во время отпуска важно полностью отключиться от работы, чтобы дать возможность мозгу отдохнуть. Забудьте о мессенджерах, досках заданий, коллегах и их мемах - отвлекитесь.

Проведение времени вне дома или за пределами своей области, или даже страны может способствовать эффективному восстановлению. Новый опыт и свежие впечатления от новой среды стимулируют психическое восстановление

Кроме длительных отпусков, полезно брать короткие перерывы в течение года. Один выходной день посреди недели или дополнительный день к выходным могут помочь предотвратить накопление усталости.

Почему отпуск важен?

Отпуск является важной составляющей поддержания психического и физического здоровья. Качественный отдых способствует повышению работоспособности и помогает предотвратить эмоциональное выгорание. Однако его может быть недостаточно, если процесс выгорания уже запущен.

Когда уходите в отпуск, то старайтесь полностью отключиться от работы (фото: Getty Images)

Всегда ли увольнение - спасение от выгорания?

Увольнение это радикальный шаг, его следует тщательно обдумать, учитывая все возможные последствия. Это может быть уместно, если основной причиной выгорания является рабочая среда или специфические аспекты работы, которые невозможно изменить.

"Однако, если выгорание началось из-за внутренних факторов, таких как нарушенный баланс между работой и личным, перфекционизм, или отсутствие навыков справляться со стрессом, то в таких случаях увольнение не решит проблему, и похожие трудности могут возникнуть на новом месте работы", - считает эксперт.

Что лучше - смена деятельности или отпуск?

Хороший отпуск, конечно, может снизить уровень стресса. Когда мы отдыхаем и не сталкиваемся с факторами, вызывающими напряжение, мозг временно "приглушает" ощущение выгорания.

Однако, если его причины глубже и связаны с вашим подходом к работе, то смена деятельности не гарантирует, что выгорание исчезнет.

"Если не восстановить ресурсное состояние, накопленная усталость может перейти в новую сферу и только усилиться. Поэтому важно не просто сменить работу, а сначала разобраться с причинами выгорания. Консультация с психологом или психотерапевтом поможет найти эффективный путь к восстановлению", - объясняет психолог.

Какие есть способы преодолеть выгорание?

Можно определить две стратегии преодоления выгорания. Первая, индивидуальная стратегия, это личные решения, которые способны улучшить самочувствие:

Обратитесь к психологу за консультацией. Сейчас это можно сделать онлайн не выходя из дома.

Займитесь саморегуляцией. Практикуйте медитации, занимайтесь спортом или творчеством.

Разграничивайте время для работы и личной жизни. Помните, вы работаете для того, чтобы жить, а не живете, чтобы работать

Поддерживайте здоровый сон и правильное питание. Если вы не позаботитесь о себе, то этого не сделает никто

"Вторая стратегия касается организации, то есть решения принимаются и внедряются на уровне компании. Для начала я рекомендую проводить регулярный Wellbeing-скрининг команды, это метод диагностики, который позволяет быстро оценить ментальное состояние работников. Сегодня, его можно сделать бесплатно на сайте, оставив заявку", - советует Анастасия Быкова.

Следующий шаг: после детального анализа компания может получить наработанный список различных решений для своих работников.

"Это может быть введение гибкого графика работы и отдыха, определение четких правил, установление понятного распределения обязанностей и ответственности. Однако, стоит снова отметить, что эти стратегии не являются исчерпывающими, и ни в коем случае не являются универсальными", - резюмирует психолог.

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