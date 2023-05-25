Чому виникає ПМС і як собі допомогти: лікар назвала найефективніші способи

Роздратування, втома, різкі зміни настрою – все це симптоми передменструального синдрому. І вони проявляються у 3 з 4 жінок у період від 2 тижнів до кількох днів до менструації.
Чому з'являється ПМС і як можна полегшити цей стан, розповіла гінеколог Оксана Негрич для "Бережи себе".
У кожної жінки симптоми ПМС дуже індивідуальні. Також може відрізнятися інтенсивність та кількість днів, коли вони виявляються. Найчастіші скарги:
Навіть в однієї жінки симптоми ПМС можуть змінюватися від місяця до місяця.
Вчені не можуть назвати одну причину, через яку виникає така величезна кількість різноманітних симптомів. Зазвичай цей стан пов'язаний із флуктуаціями гормонів після овуляції (наприклад, рівень прогестерону зростає).
Також впливає серотонін – зміна його кількості призводить до емоційних симптомів ПМС. Саме через цей гормон відбуваються зміни настрою, апетиту, з'являється почуття втоми.
Часто ПМС асоційований із депресією. Хоча сама по собі депресія не може спричинити всі ці симптоми.
Понад те, наявність легкого ПМС вважається нормою. Але якщо симптоми починають заважати нормальній активності, потрібно звернутися до лікаря.
Специфічної діагностики ПМС немає, але у деяких випадках вони потрібні, щоб виключити інші можливі причини скарг.
Гінеколог рекомендує фіксувати симптоми, залежно від днів циклу. Записуйте наявність або відсутність певних змін щодня протягом двох місяців. Поділіться спостереженнями зі своїм гінекологом. Це полегшить постановку діагнозу та розуміння серйозності прояву ПМС.
Важливо! Симптоми ПМС виникають чітко у другій половині циклу (найчастіше за 3-4 дні до менструації). І зникають протягом перших 2-3 днів менструації.
Прояви ПМС можуть схожі з іншими захворюваннями - депресією, тривожними розладами, біполярними розладами, пременопаузою (проміжна стадія перед менопаузою) та іншими.
Також існує багато захворювань, які можуть загострюватися перед менструацією – синдром подразненого кишечника, синдром хронічної втоми, мігрені тощо.
Симптоми цих станів покращуються після менструації, але зникають повністю. При різних станах підходи до лікування дуже відрізняються, тому слід звертатися до лікаря, якщо симптоми збереглися в першій половині циклу.
Що може призначити лікар, якщо розв'язати проблему неможливо за допомогою зміни способу життя:
Невеликий доведений ефект мають фітопрепарати з рослиною Авраамове дерево (Vitex agnus Castus), примулою вечірньою, препаратами вітаміну В6, кальцієм, магнієм і вітаміном Д. Прийом таких препаратів потрібно обговорити зі своїм лікарем.
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