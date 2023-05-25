Почему возникает ПМС и как себе помочь: врач назвала самые эффективные способы

Раздражение, усталость, резкие изменения настроения - все это симптомы предменструального синдрома. И они проявляются у 3 из 4 женщин в период от 2 недель до нескольких дней до менструации.
Почему появляется ПМС и как можно облегчить это состояние, рассказала гинеколог Оксана Негрич для "Бережи себе".
У каждой женщины симптомы ПМС очень индивидуальные. Также может отличаться интенсивность и количество дней, когда они проявляются. Самые частые жалобы:
Стоит отметить, что даже у одной женщины симптомы ПМС могут меняться от месяца к месяцу.
Ученые не могут назвать одну причину, по которой возникает такое огромное количество разнообразных симптомов. Обычно это состояние связано с флуктуациями гормонов после овуляции (например, уровень прогестерона вырастает).
Также влияет серотонин - изменение его количества приводит к эмоциональным симптомам ПМС. Именно из-за этого гормона происходят смены настроения, аппетита, появляется чувство усталости.
Часто ПМС ассоциирован с депрессией. Хотя сама по себе депрессия не может вызвать все эти симптомы.
Более того, наличие легкого ПМС считается нормой. Но если симптомы начинают мешать нормальной активности, то нужно обратиться к врачу.
Специфической диагностики ПМС не существует, но в некоторых случаях они нужны, чтобы исключить другие вероятные причины жалоб.
Гинеколог рекомендует фиксировать симптомы в зависимости от дней цикла. Записывайте наличие или отсутствие определенных изменений ежедневно на протяжении минимум двух месяцев. Поделитесь наблюдениями со своим гинекологом. Это облегчит постановку диагноза и понимание серьезности проявления ПМС.
Важно! Симптомы ПМС возникают четко во второй половине цикла (чаще всего за 3-4 дня до менструации). И исчезают в течении первых 2-3 дней менструации.
Проявления ПМС могут быть схожи с другими заболеваниями - депрессией, тревожными расстройствами, биполярными расстройствами, предменопаузой (промежуточная стадия перед менопаузой) и другими.
Также существует много заболеваний, которые могут обостряться перед менструацией - синдром раздраженного кишечника, синдром хронической усталости, мигрени и так далее.
Симптомы этих состояний улучшаются после менструации, но не исчезают полностью. При разных состояниях подходы к лечению очень отличаются, поэтому нужно обращаться к врачу, если симптомы сохранились в первой половине цикла.
Что может назначить врач, если решить проблемы невозможно с помощью изменения образа жизни:
Небольшой доказанный эффект имеют фитопрепараты с растением Авраамово дерево (Vitex agnus Castus), примулой вечерней, препаратов витамина В6, кальция, магния и витамина Д. Прием таких препаратов нужно обсудить со своим врачом.
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