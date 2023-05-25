Почему возникает ПМС и как себе помочь: врач назвала самые эффективные способы

Какие бывают признаки ПМС

У каждой женщины симптомы ПМС очень индивидуальные. Также может отличаться интенсивность и количество дней, когда они проявляются. Самые частые жалобы:

Резкие изменения настроения

Головная боль

Раздражительность, тревожность

Ощущение усталости и/или проблемы со сном

Вздутие/боль в животе

Боль в молочных железах

Высыпания на коже

Смена аппетита

Смена уровня полового влечения

Стоит отметить, что даже у одной женщины симптомы ПМС могут меняться от месяца к месяцу.

Почему возникает ПМС

Ученые не могут назвать одну причину, по которой возникает такое огромное количество разнообразных симптомов. Обычно это состояние связано с флуктуациями гормонов после овуляции (например, уровень прогестерона вырастает).

Также влияет серотонин - изменение его количества приводит к эмоциональным симптомам ПМС. Именно из-за этого гормона происходят смены настроения, аппетита, появляется чувство усталости.

Часто ПМС ассоциирован с депрессией. Хотя сама по себе депрессия не может вызвать все эти симптомы.

Более того, наличие легкого ПМС считается нормой. Но если симптомы начинают мешать нормальной активности, то нужно обратиться к врачу.

Как отличить ПМС от других состояний

Специфической диагностики ПМС не существует, но в некоторых случаях они нужны, чтобы исключить другие вероятные причины жалоб.

Гинеколог рекомендует фиксировать симптомы в зависимости от дней цикла. Записывайте наличие или отсутствие определенных изменений ежедневно на протяжении минимум двух месяцев. Поделитесь наблюдениями со своим гинекологом. Это облегчит постановку диагноза и понимание серьезности проявления ПМС.

Важно! Симптомы ПМС возникают четко во второй половине цикла (чаще всего за 3-4 дня до менструации). И исчезают в течении первых 2-3 дней менструации.

Проявления ПМС могут быть схожи с другими заболеваниями - депрессией, тревожными расстройствами, биполярными расстройствами, предменопаузой (промежуточная стадия перед менопаузой) и другими.

Также существует много заболеваний, которые могут обостряться перед менструацией - синдром раздраженного кишечника, синдром хронической усталости, мигрени и так далее.

Симптомы этих состояний улучшаются после менструации, но не исчезают полностью. При разных состояниях подходы к лечению очень отличаются, поэтому нужно обращаться к врачу, если симптомы сохранились в первой половине цикла.

Как же себе помочь?

Регулярно занимайтесь спортом

Придерживайтесь здорового и сбалансированного питания

Не забывайте про сон - оптимально 7-8 часов

Постарайтесь снизить стресс (например, используйте йогу или медитацию)

Для облегчения болевых ощущений можно принимать ибупрофен/парацетамол

Избегайте чрезмерного употребления кофеина и алкоголя, особенно во второй половине цикла

Откажитесь от курения

Что может назначить врач, если решить проблемы невозможно с помощью изменения образа жизни:

Комбинированные гормональные контрацептивы

Антидепрессанты

Когнитивно-поведенческую терапию

В тяжелых случаях - агонисты гонадотропин-рилизинг гормонов или хирургическое вмешательство

Небольшой доказанный эффект имеют фитопрепараты с растением Авраамово дерево (Vitex agnus Castus), примулой вечерней, препаратов витамина В6, кальция, магния и витамина Д. Прием таких препаратов нужно обсудить со своим врачом.