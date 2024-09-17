Чому виникає неприємний запах з рота та як його позбутися

Запах з рота може створити дискомфорт для людини чи її оточуючих, особливо, якщо він не надто приємний.
Які причини неприємного запаху з ротової порожнини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис терапевта Михайла Цюрака в Instagram.
Поганий запах з рота має назву в медицині галітоз. Галітоз буває фізіологічний та патологічний (пов'язаний із захворюванням).
Фізіологічні причини галітозу можуть бути такі
Патологічні причини галітозу
Нагадаємо, що дієтолог пояснив, кому треба приймати фолієву кислоту та розказав про побічні ефекти.
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