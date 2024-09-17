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Чому виникає неприємний запах з рота та як його позбутися

Фото: Чому у людини може бути поганий запах з рота (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Запах з рота може створити дискомфорт для людини чи її оточуючих, особливо, якщо він не надто приємний.

Які причини неприємного запаху з ротової порожнини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис терапевта Михайла Цюрака в Instagram.

Чому може бути з рота неприємний запах

Поганий запах з рота має назву в медицині галітоз. Галітоз буває фізіологічний та патологічний (пов'язаний із захворюванням).

Фізіологічні причини галітозу можуть бути такі

  • вранці після сну неприємний запах з рота є варіантом норми, зазвичай він зникає після чищення зубів;
  • тютюнокуріння
  • зловживання алкоголем;
  • споживання "ароматних" продуктів - часник, цибуля і т.д.

Патологічні причини галітозу

  • хвороби ротової порожнини: карієс зубів, пародонтоз ясен, стоматити, хронічні тонзиліти, злоякісні пухлини в стадії розпаду;
  • хвороби органів дихання: хронічний гайморит, бронхоектатична хвороба, пухлини легень;
  • хвороби органів травлення: гастрит, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, пухлини стравоходу чи шлунку, печінкова недостатність при цирозі;
  • хвороби нирок: ниркова недостатність на останніх стадіях.

Як самостійно позбутися неприємного запаху з рота

  • ретельне чищення зубів, очищення міжзубних проміжків зубною ниткою, ліквідація карієсу;
  • припинення тютюнопаління та споживання часнику, цибулі тощо;
  • вживання належної кількості рідини;
  • жування м’ятної жуйки без цукру (збільшує вироблення слини, освіжає дихання).
  • припинення тютюнопаління.

 

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