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Почему возникает неприятный запах изо рта и как от него избавиться

Фото: Почему у человека может быть плохой запах изо рта (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Запах изо рта может создать дискомфорт для человека или его окружающих, особенно если он не слишком приятен.

Каковы причины неприятного запаха из полости рта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост терапевта Михаила Цюрака в Instagram.

Почему может быть изо рта неприятный запах

Плохой запах изо рта называется в медицине галитоз. Галитоз бывает физиологический и патологический (связанный с заболеванием).

Физиологические причины галитоза могут быть следующие

  • утром после сна неприятный запах изо рта является вариантом нормы, обычно исчезает после чистки зубов;
  • табакокурение
  • злоупотребление алкоголем;
  • потребление "ароматных" продуктов - чеснок, лук и т.д.

Патологические причины галитоза

  • болезни полости рта: кариес зубов, пародонтоз десен, стоматиты, хронические тонзиллиты, злокачественные опухоли в стадии распада;
  • болезни органов дыхания: хронический гайморит, бронхоэктатическая болезнь, опухоли легких;
  • болезни органов пищеварения: гастрит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, опухоли пищевода или желудка, печеночная недостаточность при циррозе;
  • болезни почек: почечная недостаточность на последних стадиях

Как самостоятельно избавиться от неприятного запаха изо рта

  • тщательная чистка зубов, очищение межзубных промежутков зубной нитью, ликвидация кариеса;
  • прекращение курения и потребления чеснока, лука и т.п.;
  • употребление должного количества жидкости;
  • жевание мятной жвачки без сахара (увеличивает выработку слюны, освежает дыхание).
  • прекращение курения.

 

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