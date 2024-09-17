Почему возникает неприятный запах изо рта и как от него избавиться

Запах изо рта может создать дискомфорт для человека или его окружающих, особенно если он не слишком приятен.
Каковы причины неприятного запаха из полости рта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост терапевта Михаила Цюрака в Instagram.
Плохой запах изо рта называется в медицине галитоз. Галитоз бывает физиологический и патологический (связанный с заболеванием).
Физиологические причины галитоза могут быть следующие
Патологические причины галитоза
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