ua en ru
Вт, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому виникає неприємний запах з рота та як його позбутися

Вівторок 17 вересня 2024 09:50
UA EN RU
Чому виникає неприємний запах з рота та як його позбутися Фото: Чому у людини може бути поганий запах з рота (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Михайло Цюрак

Запах з рота може створити дискомфорт для людини чи її оточуючих, особливо, якщо він не надто приємний.

Які причини неприємного запаху з ротової порожнини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис терапевта Михайла Цюрака в Instagram.

Чому може бути з рота неприємний запах

Поганий запах з рота має назву в медицині галітоз. Галітоз буває фізіологічний та патологічний (пов'язаний із захворюванням).

Фізіологічні причини галітозу можуть бути такі

  • вранці після сну неприємний запах з рота є варіантом норми, зазвичай він зникає після чищення зубів;
  • тютюнокуріння
  • зловживання алкоголем;
  • споживання "ароматних" продуктів - часник, цибуля і т.д.

Патологічні причини галітозу

  • хвороби ротової порожнини: карієс зубів, пародонтоз ясен, стоматити, хронічні тонзиліти, злоякісні пухлини в стадії розпаду;
  • хвороби органів дихання: хронічний гайморит, бронхоектатична хвороба, пухлини легень;
  • хвороби органів травлення: гастрит, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, пухлини стравоходу чи шлунку, печінкова недостатність при цирозі;
  • хвороби нирок: ниркова недостатність на останніх стадіях.

Як самостійно позбутися неприємного запаху з рота

  • ретельне чищення зубів, очищення міжзубних проміжків зубною ниткою, ліквідація карієсу;
  • припинення тютюнопаління та споживання часнику, цибулі тощо;
  • вживання належної кількості рідини;
  • жування м’ятної жуйки без цукру (збільшує вироблення слини, освіжає дихання).
  • припинення тютюнопаління.

Нагадаємо, що дієтолог пояснив, кому треба приймати фолієву кислоту та розказав про побічні ефекти.

Читайте також, що треба їсти, щоб у вас було більше енергії.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здоров'я Поради
NEWS
Більше тисячі окупантів і 66 безпілотників: Генштаб оновив втрати РФ у війні
Більше тисячі окупантів і 66 безпілотників: Генштаб оновив втрати РФ у війні