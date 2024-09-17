Чому виникає неприємний запах з рота та як його позбутися

Запах з рота може створити дискомфорт для людини чи її оточуючих, особливо, якщо він не надто приємний.

Які причини неприємного запаху з ротової порожнини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис терапевта Михайла Цюрака в Instagram.

Поганий запах з рота має назву в медицині галітоз. Галітоз буває фізіологічний та патологічний (пов'язаний із захворюванням). Фізіологічні причини галітозу можуть бути такі

Нагадаємо, що дієтолог пояснив, кому треба приймати фолієву кислоту та розказав про побічні ефекти.

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