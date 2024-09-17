Чому виникає неприємний запах з рота та як його позбутися
Запах з рота може створити дискомфорт для людини чи її оточуючих, особливо, якщо він не надто приємний.
Які причини неприємного запаху з ротової порожнини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис терапевта Михайла Цюрака в Instagram.
Чому може бути з рота неприємний запах
Поганий запах з рота має назву в медицині галітоз. Галітоз буває фізіологічний та патологічний (пов'язаний із захворюванням).
Фізіологічні причини галітозу можуть бути такі
- вранці після сну неприємний запах з рота є варіантом норми, зазвичай він зникає після чищення зубів;
- тютюнокуріння
- зловживання алкоголем;
- споживання "ароматних" продуктів - часник, цибуля і т.д.
Патологічні причини галітозу
- хвороби ротової порожнини: карієс зубів, пародонтоз ясен, стоматити, хронічні тонзиліти, злоякісні пухлини в стадії розпаду;
- хвороби органів дихання: хронічний гайморит, бронхоектатична хвороба, пухлини легень;
- хвороби органів травлення: гастрит, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, пухлини стравоходу чи шлунку, печінкова недостатність при цирозі;
- хвороби нирок: ниркова недостатність на останніх стадіях.
Як самостійно позбутися неприємного запаху з рота
- ретельне чищення зубів, очищення міжзубних проміжків зубною ниткою, ліквідація карієсу;
- припинення тютюнопаління та споживання часнику, цибулі тощо;
- вживання належної кількості рідини;
- жування м’ятної жуйки без цукру (збільшує вироблення слини, освіжає дихання).
- припинення тютюнопаління.
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