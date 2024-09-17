Почему возникает неприятный запах изо рта и как от него избавиться

Запах изо рта может создать дискомфорт для человека или его окружающих, особенно если он не слишком приятен.

Плохой запах изо рта называется в медицине галитоз. Галитоз бывает физиологический и патологический (связанный с заболеванием). Физиологические причины галитоза могут быть следующие

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