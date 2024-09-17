Почему возникает неприятный запах изо рта и как от него избавиться
Запах изо рта может создать дискомфорт для человека или его окружающих, особенно если он не слишком приятен.
Каковы причины неприятного запаха из полости рта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост терапевта Михаила Цюрака в Instagram.
Почему может быть изо рта неприятный запах
Плохой запах изо рта называется в медицине галитоз. Галитоз бывает физиологический и патологический (связанный с заболеванием).
Физиологические причины галитоза могут быть следующие
- утром после сна неприятный запах изо рта является вариантом нормы, обычно исчезает после чистки зубов;
- табакокурение
- злоупотребление алкоголем;
- потребление "ароматных" продуктов - чеснок, лук и т.д.
Патологические причины галитоза
- болезни полости рта: кариес зубов, пародонтоз десен, стоматиты, хронические тонзиллиты, злокачественные опухоли в стадии распада;
- болезни органов дыхания: хронический гайморит, бронхоэктатическая болезнь, опухоли легких;
- болезни органов пищеварения: гастрит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, опухоли пищевода или желудка, печеночная недостаточность при циррозе;
- болезни почек: почечная недостаточность на последних стадиях
Как самостоятельно избавиться от неприятного запаха изо рта
- тщательная чистка зубов, очищение межзубных промежутков зубной нитью, ликвидация кариеса;
- прекращение курения и потребления чеснока, лука и т.п.;
- употребление должного количества жидкости;
- жевание мятной жвачки без сахара (увеличивает выработку слюны, освежает дыхание).
- прекращение курения.
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