Врач рассказала, почему возникает аллергия на кошек и можно ли ее вылечить

Когда заботливый владелец решает завести кота, он просчитывает этот план на несколько шагов вперед. Однако есть фактор, а именно аллергию, которую невозможно просчитать, ведь проявится она тогда, когда животное будет жить с вами в одном доме.

Когда может возникнуть

По словам врача, аллергия на кошек может развиваться в любом возрасте. Более того, она может развиться даже через полгода после пребывания любимца дома.

Важно помнить, что гипоаллергенных кошек не бывает. Аллергены производятся как в меху, так и в эпидермисе, слюне и моче животных.

Однако, бывают случаи, когда у детей нет аллергии к определенной породе кошек или имеют аллергию только на определенный пол животного. Все потому, что некоторые породы кошек производят меньше аллергенов, но они их все равно производят.

"Есть феномен перекрестной аллергии. Ребенок может иметь аллергию на кота и путем схожести аллергенов реагировать также и на собаку", - говорится в сообщении.

Аллергены есть везде

Врач говорит, что аллергены кошек присутствуют везде, даже в школах и детских садах. Все потому, что владельцы кошек разносят аллергены на одежде и волосах. Поэтому дети с аллергией на кошек в школе имеют симптомы или обострение астмы.

"В литературе описан синдром кошка-свинина. Это когда при аллергии к одному из аллергенов кота, а именно к сывороточному альбумину пациент имеет тяжелую аллергическую реакцию при употреблении плохо термически обработанной свинины. В реальной жизни я не встречала таких пациентов", - рассказала детский аллерголог.

Диагностировать аллергию можно, если сделать кожные прик-тесты, также нужно пройти молекулярную аллергодиагностику. Последняя именно нам подскажет перекрестная ли аллергия.

Симптомы аллергии на кошек бывают следующие:

насморк и заложенность носа;

сильный кашель;

частое чихание;

явное покраснение кожи, особенно на тех участках, где произошел прямой контакт со слюной или мочой животного.

Можно ли вылечить

Вылечить аллергию на кошек можно, но для этого есть аллерген-специфическая иммунотерапия.

Одним из методов лечения аллергии на кошек является специальный корм, уменьшающий количество главного аллергена кошек. Однако он только может рассматриваться в комплексе с другими методами лечения.