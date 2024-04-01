Чому від цукру та молока з'являються прищі на шкірі та як цього уникнути

Чи існує дієта для уникнення висипань

Для профілактики шкірних хвороб необхідно дотримуватись здорового та збалансованого харчування з достатнім споживанням з їжі вітамінів А, Е, С, В, мінералів, цинку та міді.

Чи можуть молочні продукти викликати акне

Молоко як напій може в декого збільшити ризик розвитку висипань, зокрема акне. Однак, не кисломолочні продукти чи витримані сири.

Нутриціолог зазначила, для того, щоб зрозуміти, чи є у вас реакція на молоко, виключіть його на 2 тижні і ведіть харчовий щоденник для відстеження реакцій. При цьому уважно читайте етикетки на наявність в продуктах молока та сухого молока.

Від цукру можуть з'являтись прищі?

Ольга Дорош зазначила, що надмір доданого цукру, простих вуглеводів та фаст-фуду може мати вплив на здоров'я. Однак, мова не про 1 цукерку, а надмірну кількість.

Мед, сироп, цукор, фреші - це доданий цукор, тому варто споживати в міру

Що потрібно обмежити

Варто додати у раціон продукти, які багаті Омега-3 жирними кислотами, які мають протизапальні властивості.

Тому краще обирати якнайменше обирати жирних страв з вершками, сметаною, смаженого, жирного м'яса та жирних молочних продуктів, менше ковбас.

Потрібно їсти більше риби, морепродуктів, горіхів та насіння.

Алкоголь, особливо пиво та червоне вино, є тригерами при багатьох захворюваннях шкіри, особливо при розацеа.

Також велике пиття води не допоможе не допоможе побороти сухості шкіри.

На сухість шкіри впливає:

сонце

догляд

алкоголь

куріння

генетика

незбалансована дієта

стрес та сухе повітря

До того ж вживання кофеїну 6 мг/кг ваги може спричинити сильний діуретичний ефект і може впливати на сухість шкіри.

"Найперше - грамотний догляд підібраний лікарем-дерматологом чи косметологом для вас і за потреби лікування призначає саме лікар", - додала нутриціолог.