Почему от сахара и молока появляются прыщи на коже и как этого избежать

Сыпь на коже может возникнуть из-за неправильного питания. Следует знать, может ли сахар и молочные продукты быть причиной появления прыщей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Дорош.
Для профилактики кожных болезней необходимо соблюдать здоровое и сбалансированное питание с достаточным потреблением из пищи витаминов А, Е, С, В, минералов, цинка и меди.
Молоко как напиток может у некоторых увеличить риск развития высыпаний, в частности акне. Однако не кисломолочные продукты или выдержанные сыры.
Нутрициолог отметила, для того чтобы понять, есть ли у вас реакция на молоко, исключите его на 2 недели и ведите пищевой дневник для отслеживания реакций. При этом тщательно читайте этикетки на наличие в продуктах молока и сухого молока.
Ольга Дорош отметила, что избыток добавленного сахара, простых углеводов и фаст-фуда может повлиять на здоровье. Однако речь не об 1 конфете, а избыточном количестве.
Мед, сироп, сахар, фреши - это добавленный сахар, поэтому следует потреблять в меру
Следует добавить в рацион продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами, обладающими противовоспалительными свойствами.
Поэтому лучше выбирать меньше выбирать жирных блюд со сливками, сметаной, жареного, жирного мяса и жирных молочных продуктов, меньше колбас.
Нужно есть больше рыбы, морепродуктов, орехов и семян.
Алкоголь, особенно пиво и красное вино, являются триггерами при многих заболеваниях кожи, особенно при розацеа.
Также большое питье воды не поможет и не поможет побороть сухость кожи.
На сухость кожи влияет:
К тому же употребление кофеина 6 мг/кг веса может вызвать сильный диуретический эффект и может влиять на сухость кожи.
"Прежде всего - грамотный уход подобранный врачом-дерматологом или косметологом для вас и при необходимости лечения назначает именно врач", - добавила нутрициолог.
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