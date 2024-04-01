Почему от сахара и молока появляются прыщи на коже и как этого избежать

Существует ли диета во избежание высыпаний

Для профилактики кожных болезней необходимо соблюдать здоровое и сбалансированное питание с достаточным потреблением из пищи витаминов А, Е, С, В, минералов, цинка и меди.

Могут ли молочные продукты вызывать акне

Молоко как напиток может у некоторых увеличить риск развития высыпаний, в частности акне. Однако не кисломолочные продукты или выдержанные сыры.

Нутрициолог отметила, для того чтобы понять, есть ли у вас реакция на молоко, исключите его на 2 недели и ведите пищевой дневник для отслеживания реакций. При этом тщательно читайте этикетки на наличие в продуктах молока и сухого молока.

От сахара могут появляться прыщи?

Ольга Дорош отметила, что избыток добавленного сахара, простых углеводов и фаст-фуда может повлиять на здоровье. Однако речь не об 1 конфете, а избыточном количестве.

Мед, сироп, сахар, фреши - это добавленный сахар, поэтому следует потреблять в меру

Что нужно ограничить

Следует добавить в рацион продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами, обладающими противовоспалительными свойствами.

Поэтому лучше выбирать меньше выбирать жирных блюд со сливками, сметаной, жареного, жирного мяса и жирных молочных продуктов, меньше колбас.

Нужно есть больше рыбы, морепродуктов, орехов и семян.

Алкоголь, особенно пиво и красное вино, являются триггерами при многих заболеваниях кожи, особенно при розацеа.

Также большое питье воды не поможет и не поможет побороть сухость кожи.

На сухость кожи влияет:

солнце

уход

алкоголь

курение

генетика

несбалансированная диета

стресс и сухой воздух

К тому же употребление кофеина 6 мг/кг веса может вызвать сильный диуретический эффект и может влиять на сухость кожи.

"Прежде всего - грамотный уход подобранный врачом-дерматологом или косметологом для вас и при необходимости лечения назначает именно врач", - добавила нутрициолог.