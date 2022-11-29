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Чому вибухають повербанки, і як цього уникнути

Фото: Чому повербанки можуть вибухати (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Повербанки - надзвичайно корисні девайси, особливо у ці непрості для українців часи, коли ми живемо від одного вимккнення до іншого. Однак ці пристрої можуть вибухати, тому поводитися з ними варто обачно.

Чому таке може статися - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чому повербанки вибухають

  • Батарея низької якості

Батарея - основна з основних компонентів повербанка і найдорожча їхня частина.

Більшість блоків живлення на ринку виготовляються з літій-іонних або літій-полімерних акумуляторів.

Перший є дешевшим варіантом, тому виробники, щоб здешевити виріб, використовують їх найчастіше. Низька якість збільшує шанси чи ймовірність вибуху у майбутньому.

Розчинник електроліту всередині батареї легкозаймистий. Якщо батарея не може випускати повітря та створювати тиск під час горіння електроліту, вона вибухає.

  • Відсутність захисту живлення

Однією із причин вибуху може бути конструкція внутрішньої схеми блоку живлення.

Якісний повербанк повинен мати захист живлення – механізм, що забезпечує припинення зарядки акумулятора після досягнення повної ємності, контроль короткого замикання та контроль температури.

Якщо пристрій не таких характеристик, шанси вибуху вищі.

  • Механічні пошкодження

Причини вибуху повербанку можуть бути пов'язані з неправильним використанням гаджета. Через падіння в ньому можуть з'явитися тріщини або порушиться внутрішня конструкція.

Як захиститися від вибуху

  • Бережіть пристрій від впливу високих температур та вологості.
  • Не залишайте гаджет підключеним до живлення, коли він повністю зарядився.
  • Не кидайте, не бийте та не стискайте повербанк.
  • Не користуйтеся пошкодженим повербанком. Якщо ви помітили здуття батареї або інші зміни, утилізуйте його.
  • Вибирайте повербанк відомих брендів, уникаючи саморобних пристроїв.
  • Не використовуйте наскрізну зарядку, яка дозволяє заряджати повербанк і підключений пристрій, проводячи електрику від розетки до кінцевого девайса.
  • Ніколи не намагайтеся розібрати і відремонтувати повербанк.

Нагадаємо, що у листопаді в одній із київських квартир на Виноградарі вибухнув повербанк, який зараз заряджався від мережі.

Раніше ми писали, як зробити лампочку з батарейки.

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