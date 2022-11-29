Чому вибухають повербанки, і як цього уникнути

Чому повербанки вибухають

Батарея низької якості

Батарея - основна з основних компонентів повербанка і найдорожча їхня частина.

Більшість блоків живлення на ринку виготовляються з літій-іонних або літій-полімерних акумуляторів.

Перший є дешевшим варіантом, тому виробники, щоб здешевити виріб, використовують їх найчастіше. Низька якість збільшує шанси чи ймовірність вибуху у майбутньому.

Розчинник електроліту всередині батареї легкозаймистий. Якщо батарея не може випускати повітря та створювати тиск під час горіння електроліту, вона вибухає.

Відсутність захисту живлення

Однією із причин вибуху може бути конструкція внутрішньої схеми блоку живлення.

Якісний повербанк повинен мати захист живлення – механізм, що забезпечує припинення зарядки акумулятора після досягнення повної ємності, контроль короткого замикання та контроль температури.

Якщо пристрій не таких характеристик, шанси вибуху вищі.

Механічні пошкодження

Причини вибуху повербанку можуть бути пов'язані з неправильним використанням гаджета. Через падіння в ньому можуть з'явитися тріщини або порушиться внутрішня конструкція.

Як захиститися від вибуху