Почему взрываются повербанки, и как этого избежать

Повербанки – чрезвычайно полезные девайсы, особенно в эти непростые для украинцев времена, когда мы живем от одного отключения к другому. Однако эти устройства могут взрываться, поэтому обращаться с ними следует осмотрительно.
Почему такое может произойти – читайте ниже в материале Styler.
Батарея – основная из основных компонентов повербанка и самая дорогая их часть.
Большинство блоков питания на рынке производятся из литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторов.
Первый является более дешевым вариантом, поэтому производители, чтобы удешевить изделие, используют их чаще всего. Низкое качество увеличивает шансы или вероятность взрыва в будущем.
Растворитель электролита внутри батареи легковоспламеняющийся. Если батарея не может випускать воздух и создавать давление при горении электролита, она взрывается.
Одной из причин взрыва может быть конструкция внутренней схемы блока питания.
Качественный повербанк должен иметь защиту питания – механизм, обеспечивающий прекращение зарядки аккумулятора по достижении полной емкости, контроль короткого замыкания и контроль температуры.
Если устройство не имеет таких характеристик, шансы взрыва выше.
Причины взрыва повербанка могут быть связаны с неправильным использованием гаджета. Из-за падения в нем могут появиться трещины или нарушится внутренняя конструкция.
Напомним, что в ноябре в одной из киевских квартир на Виноградаре взорвался повербанк, сейчас заряжавшийся от сети.
Раньше мы писали, как сделать лампочку из батарейки.