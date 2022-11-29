Почему взрываются повербанки, и как этого избежать

Почему повербанки взрываются

Батарея низкого качества

Батарея – основная из основных компонентов повербанка и самая дорогая их часть.

Большинство блоков питания на рынке производятся из литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторов.

Первый является более дешевым вариантом, поэтому производители, чтобы удешевить изделие, используют их чаще всего. Низкое качество увеличивает шансы или вероятность взрыва в будущем.

Растворитель электролита внутри батареи легковоспламеняющийся. Если батарея не может випускать воздух и создавать давление при горении электролита, она взрывается.

Отсутствие защиты питания

Одной из причин взрыва может быть конструкция внутренней схемы блока питания.

Качественный повербанк должен иметь защиту питания – механизм, обеспечивающий прекращение зарядки аккумулятора по достижении полной емкости, контроль короткого замыкания и контроль температуры.

Если устройство не имеет таких характеристик, шансы взрыва выше.

Механические повреждения

Причины взрыва повербанка могут быть связаны с неправильным использованием гаджета. Из-за падения в нем могут появиться трещины или нарушится внутренняя конструкция.

Как защититься от взрыва