Чому вибухають повербанки, і як цього уникнути
Повербанки - надзвичайно корисні девайси, особливо у ці непрості для українців часи, коли ми живемо від одного вимккнення до іншого. Однак ці пристрої можуть вибухати, тому поводитися з ними варто обачно.
Чому таке може статися - читайте нижче в матеріалі Styler.
Чому повербанки вибухають
- Батарея низької якості
Батарея - основна з основних компонентів повербанка і найдорожча їхня частина.
Більшість блоків живлення на ринку виготовляються з літій-іонних або літій-полімерних акумуляторів.
Перший є дешевшим варіантом, тому виробники, щоб здешевити виріб, використовують їх найчастіше. Низька якість збільшує шанси чи ймовірність вибуху у майбутньому.
Розчинник електроліту всередині батареї легкозаймистий. Якщо батарея не може випускати повітря та створювати тиск під час горіння електроліту, вона вибухає.
- Відсутність захисту живлення
Однією із причин вибуху може бути конструкція внутрішньої схеми блоку живлення.
Якісний повербанк повинен мати захист живлення – механізм, що забезпечує припинення зарядки акумулятора після досягнення повної ємності, контроль короткого замикання та контроль температури.
Якщо пристрій не таких характеристик, шанси вибуху вищі.
- Механічні пошкодження
Причини вибуху повербанку можуть бути пов'язані з неправильним використанням гаджета. Через падіння в ньому можуть з'явитися тріщини або порушиться внутрішня конструкція.
Як захиститися від вибуху
- Бережіть пристрій від впливу високих температур та вологості.
- Не залишайте гаджет підключеним до живлення, коли він повністю зарядився.
- Не кидайте, не бийте та не стискайте повербанк.
- Не користуйтеся пошкодженим повербанком. Якщо ви помітили здуття батареї або інші зміни, утилізуйте його.
- Вибирайте повербанк відомих брендів, уникаючи саморобних пристроїв.
- Не використовуйте наскрізну зарядку, яка дозволяє заряджати повербанк і підключений пристрій, проводячи електрику від розетки до кінцевого девайса.
- Ніколи не намагайтеся розібрати і відремонтувати повербанк.
Нагадаємо, що у листопаді в одній із київських квартир на Виноградарі вибухнув повербанк, який зараз заряджався від мережі.
Раніше ми писали, як зробити лампочку з батарейки.