Почему взрываются повербанки, и как этого избежать
Повербанки – чрезвычайно полезные девайсы, особенно в эти непростые для украинцев времена, когда мы живем от одного отключения к другому. Однако эти устройства могут взрываться, поэтому обращаться с ними следует осмотрительно.
Почему такое может произойти – читайте ниже в материале Styler.
Почему повербанки взрываются
- Батарея низкого качества
Батарея – основная из основных компонентов повербанка и самая дорогая их часть.
Большинство блоков питания на рынке производятся из литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторов.
Первый является более дешевым вариантом, поэтому производители, чтобы удешевить изделие, используют их чаще всего. Низкое качество увеличивает шансы или вероятность взрыва в будущем.
Растворитель электролита внутри батареи легковоспламеняющийся. Если батарея не может випускать воздух и создавать давление при горении электролита, она взрывается.
- Отсутствие защиты питания
Одной из причин взрыва может быть конструкция внутренней схемы блока питания.
Качественный повербанк должен иметь защиту питания – механизм, обеспечивающий прекращение зарядки аккумулятора по достижении полной емкости, контроль короткого замыкания и контроль температуры.
Если устройство не имеет таких характеристик, шансы взрыва выше.
- Механические повреждения
Причины взрыва повербанка могут быть связаны с неправильным использованием гаджета. Из-за падения в нем могут появиться трещины или нарушится внутренняя конструкция.
Как защититься от взрыва
- Не подвергайте воздействию высоких температур и влажности.
- Не оставляйте гаджет подключенным к питанию, когда он полностью зарядился.
- Не бросайте, не бейте и не сжимайте повербанк.
- Не пользуйтесь поврежденным повербанком. Если вы заметили вздутие батареи или другие изменения, утилизируйте его.
- Выбирайте повербанк известных брендов, избегая самодельных устройств.
- Не используйте сквозную зарядку, позволяющую заряжать повербанк и подключенное устройство, проводя электричество от розетки до конечного девайса.
- Никогда не пытайтесь разобрать и отремонтировать повербанк.
Напомним, что в ноябре в одной из киевских квартир на Виноградаре взорвался повербанк, сейчас заряжавшийся от сети.
Раньше мы писали, как сделать лампочку из батарейки.