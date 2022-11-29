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Почему взрываются повербанки, и как этого избежать

Новина українською →
Вторник 29 ноября 2022 10:58
Почему взрываются повербанки, и как этого избежать Фото: Почему повербанки могут взрываться (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Повербанки – чрезвычайно полезные девайсы, особенно в эти непростые для украинцев времена, когда мы живем от одного отключения к другому. Однако эти устройства могут взрываться, поэтому обращаться с ними следует осмотрительно.

Почему такое может произойти – читайте ниже в материале Styler.

Почему повербанки взрываются

  • Батарея низкого качества

Батарея – основная из основных компонентов повербанка и самая дорогая их часть.

Большинство блоков питания на рынке производятся из литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторов.

Первый является более дешевым вариантом, поэтому производители, чтобы удешевить изделие, используют их чаще всего. Низкое качество увеличивает шансы или вероятность взрыва в будущем.

Растворитель электролита внутри батареи легковоспламеняющийся. Если батарея не может випускать воздух и создавать давление при горении электролита, она взрывается.

  • Отсутствие защиты питания

Одной из причин взрыва может быть конструкция внутренней схемы блока питания.

Качественный повербанк должен иметь защиту питания – механизм, обеспечивающий прекращение зарядки аккумулятора по достижении полной емкости, контроль короткого замыкания и контроль температуры.

Если устройство не имеет таких характеристик, шансы взрыва выше.

  • Механические повреждения

Причины взрыва повербанка могут быть связаны с неправильным использованием гаджета. Из-за падения в нем могут появиться трещины или нарушится внутренняя конструкция.

Как защититься от взрыва

  • Не подвергайте воздействию высоких температур и влажности.
  • Не оставляйте гаджет подключенным к питанию, когда он полностью зарядился.
  • Не бросайте, не бейте и не сжимайте повербанк.
  • Не пользуйтесь поврежденным повербанком. Если вы заметили вздутие батареи или другие изменения, утилизируйте его.
  • Выбирайте повербанк известных брендов, избегая самодельных устройств.
  • Не используйте сквозную зарядку, позволяющую заряжать повербанк и подключенное устройство, проводя электричество от розетки до конечного девайса.
  • Никогда не пытайтесь разобрать и отремонтировать повербанк.

Напомним, что в ноябре в одной из киевских квартир на Виноградаре взорвался повербанк, сейчас заряжавшийся от сети.

Раньше мы писали, как сделать лампочку из батарейки.

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