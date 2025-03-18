Чому ви не можете наїстись? Тренер пояснив, як приборкати голод

Багато людей стикаються з проблемою постійного відчуття голоду, навіть після повноцінного прийому їжі. Чому ви не можете наїстися навіть коли потужно поїли?

На це питання дає відповідь РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка у Facebook.

За словами експерта, науковці пояснили, що контроль апетиту залежить не тільки від розміру шлунка, а й від складного механізму гормональної регуляції. Дослідження показали, що основними "регуляторами" голоду є гормони грелін, лептин і пептид YY, які впливають на сигнали насичення та потребу в їжі.

Як працює механізм появи апетиту?

Раніше вважалося, що відчуття ситості виникає лише завдяки розтягненню шлунка. Однак вчені провели експеримент: людині в шлунок помістили кульку і надули її, що створило ілюзію ситості. Це підтвердило, що рецептори в стінках шлунка реагують на наповнення. Проте згодом з'ясувалося, що апетит регулюється складнішою системою сигналів, які надходять у мозок.

Гормон грелін, який виробляється у порожньому шлунку, надходить у кров і стимулює відчуття голоду. Його рівень підвищується під час дієт, що робить процес схуднення складнішим. Лептин, що виробляється жировими клітинами, навпаки, повідомляє мозку, коли організм ситий. Проте у людей з ожирінням часто розвивається резистентність до лептину - тіло не "чує" сигналів про ситість, що спричиняє постійне переїдання.

Чому важливо контролювати апетит?

Окрім ризику набору зайвої ваги, постійне переїдання призводить до серйозних проблем зі здоров’ям, включаючи розвиток діабету 2-го типу. Особливо небезпечні продукти з високим вмістом цукру та рафінованих вуглеводів – вони провокують різкі стрибки рівня глюкози, що змушує нас відчувати голод частіше.

Як зменшити апетит?

Гарною новиною є те, що гормон пептид YY допомагає придушити апетит, сповільнюючи процес травлення. Вчені довели, що рівень цього гормону підвищується після вживання білкових продуктів - м’яса, риби, яєць. Саме тому білкова дієта сприяє довготривалому насиченню.

Ще один простий, але ефективний метод - їсти повільно. Щоб сигнали про ситість дійшли до мозку, потрібно близько 20 хвилин. Якщо ви їсте занадто швидко, ризикуєте з’їсти більше, ніж потрібно. Тому фахівці радять робити паузи під час прийому їжі – відкласти виделку на кілька хвилин або повільно пережовувати кожен шматок.

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