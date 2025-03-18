Почему вы не можете наесться? Тренер объяснил, как укротить голод

Многие люди сталкиваются с проблемой постоянного чувства голода, даже после полноценного приема пищи. Почему вы не можете наесться даже когда мощно поели?

На этот вопрос дает ответ РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение тренера Юрия Попка в Facebook.

По словам эксперта, ученые объяснили, что контроль аппетита зависит не только от размера желудка, но и от сложного механизма гормональной регуляции. Исследования показали, что основными "регуляторами" голода являются гормоны грелин, лептин и пептид YY, которые влияют на сигналы насыщения и потребность в еде.

Как работает механизм появления аппетита?

Ранее считалось, что ощущение сытости возникает только благодаря растяжению желудка. Однако ученые провели эксперимент: человеку в желудок поместили шарик и надули его, что создало иллюзию сытости. Это подтвердило, что рецепторы в стенках желудка реагируют на наполнение. Однако впоследствии выяснилось, что аппетит регулируется более сложной системой сигналов, которые поступают в мозг.

Гормон грелин, который вырабатывается в пустом желудке, поступает в кровь и стимулирует чувство голода. Его уровень повышается во время диет, что делает процесс похудения более сложным. Лептин, вырабатываемый жировыми клетками, наоборот, сообщает мозгу, когда организм сыт. Однако у людей с ожирением часто развивается резистентность к лептину - тело не "слышит" сигналов о сытости, что приводит к постоянному перееданию.

Почему важно контролировать аппетит?

Помимо риска набора лишнего веса, постоянное переедание приводит к серьезным проблемам со здоровьем, включая развитие диабета 2-го типа. Особенно опасны продукты с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов - они провоцируют резкие скачки уровня глюкозы, что заставляет нас чувствовать голод чаще.

Как уменьшить аппетит?

Хорошей новостью является то, что гормон пептид YY помогает подавить аппетит, замедляя процесс пищеварения. Ученые доказали, что уровень этого гормона повышается после употребления белковых продуктов - мяса, рыбы, яиц. Именно поэтому белковая диета способствует долговременному насыщению.

Еще один простой, но эффективный метод - есть медленно. Чтобы сигналы о сытости дошли до мозга, нужно около 20 минут. Если вы едите слишком быстро, рискуете съесть больше, чем нужно. Поэтому специалисты советуют делать паузы во время приема пищи - отложить вилку на несколько минут или медленно пережевывать каждый кусок.

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