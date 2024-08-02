Чому ви не худнете від кардіо тренувань та що робити замість цього

Що потрібно знати

Ми всі знаємо, що щоденна норма кількості кроків може зміцнити наше здоров’я, а фізичні вправи - це те, що потрібно робити кожному, хто хоче покращити свою фізичну форму.

Але не всі вправи були однакові. Для тих, хто хоче скинути кілограми, вони можуть подумати, що кардіотренування - це правильний шлях. Але це не золотий квиток до втрати ваги, на думку експертів з фітнесу. Насправді зараз вважається, що тренування з обтяженнями набагато корисніше для тих, хто хоче звузити свою талію.

Дійсно, фітнес-експерт і онлайн-тренер Рівер Харді сказав, що один із найбільших міфів у фітнес-індустрії полягає в тому, що кардіотренування краще, ніж тренування з обтяженнями, тоді як, насправді, робота з вагами означає, що ваше тіло спалюватиме жир довше.

Кардіотренування займають своє місце в програмі тренувань, але вони є найменш важливими з усіх двох. Кардіотренування - це чудовий додатковий інструмент, щоб спалити додаткові калорії. Але найважливішою частиною будь-якої рутини тренувань є підйом вагів.

Він додав, що силові тренування мають бути основою вашої програми. Три тренування на тиждень з обтяженнями - це вірний шлях до схуднення.

"З вагами ви все одно будете спалювати калорії, як і під час кардіо, але також ви зміните форму своїх м’язів і тіла. Те, чого кардіо не дасть", - сказав експерт.

Чому силові тренування працюють?

Силові тренування та тренування з обтяженнями більш ефективні, ніж кардіотренування, у нарощуванні м’язової маси, а м’язова маса спалює більше калорій у спокої, ніж інші тканини, включаючи жир.

Таким чином ви продовжуєте спалювати калорії, навіть після кінця тренування.