Почему вы не худеете от кардио тренировок и что делать вместо этого

Что нужно знать

Мы все знаем, что ежедневная норма количества шагов может укрепить наше здоровье, а физические упражнения - это то, что нужно делать каждому, кто хочет улучшить свою физическую форму.

Но не все упражнения были одинаковыми. Для тех, кто хочет сбросить килограммы, они могут подумать, что кардио тренировка - это правильный путь. Но это не золотой билет до потери веса, по мнению экспертов по фитнесу. На самом деле сейчас считается, что тренировка с отягощениями намного полезнее для тех, кто хочет сузить свою талию.

Действительно, фитнес-эксперт и онлайн-тренер Ривер Харди сказал, что один из самых больших мифов в фитнес-индустрии заключается в том, что кардиотренирование лучше, чем тренировка с отягощениями, тогда как, на самом деле, работа с весами означает, что ваше тело будет сжигать жир дольше.

Кардио тренировки занимают свое место в программе тренировок, но они менее важны из всех двух. Кардио тренировка - это отличный дополнительный инструмент, чтобы сжечь дополнительные калории. Но важнейшей частью любой части тренировок является подъем весов.

Он добавил, что силовые тренировки должны быть основой вашей программы. Три тренировки в неделю с отягощениями - это верный путь к похудению.

"С весами вы все равно будете сжигать калории, как и во время кардио, но также вы измените форму своих мышц и тела. То, что кардио не даст", - сказал эксперт.

Почему силовые тренировки работают?

Силовые тренировки и тренировки с отягощениями более эффективны, чем кардио тренировки, в наращивании мышечной массы, а мышечная масса сжигает больше калорий в покое, чем другие ткани, включая жир.

Таким образом вы продолжаете сжигать калории даже после конца тренировки.