RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему вы не худеете от кардио тренировок и что делать вместо этого

Фото: Почему вы не худеете от кардио-тренировок (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Один из самых больших фитнес-мифов состоит в том, что кардио тренировка работает лучше для похудения, чем тренировки с отягощениями. Но это не так.

Почему вы не худеете от кардио-тренировок, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Healthline.

Что нужно знать

Мы все знаем, что ежедневная норма количества шагов может укрепить наше здоровье, а физические упражнения - это то, что нужно делать каждому, кто хочет улучшить свою физическую форму.

Но не все упражнения были одинаковыми. Для тех, кто хочет сбросить килограммы, они могут подумать, что кардио тренировка - это правильный путь. Но это не золотой билет до потери веса, по мнению экспертов по фитнесу. На самом деле сейчас считается, что тренировка с отягощениями намного полезнее для тех, кто хочет сузить свою талию.

Действительно, фитнес-эксперт и онлайн-тренер Ривер Харди сказал, что один из самых больших мифов в фитнес-индустрии заключается в том, что кардиотренирование лучше, чем тренировка с отягощениями, тогда как, на самом деле, работа с весами означает, что ваше тело будет сжигать жир дольше.

Кардио тренировки занимают свое место в программе тренировок, но они менее важны из всех двух. Кардио тренировка - это отличный дополнительный инструмент, чтобы сжечь дополнительные калории. Но важнейшей частью любой части тренировок является подъем весов.

Он добавил, что силовые тренировки должны быть основой вашей программы. Три тренировки в неделю с отягощениями - это верный путь к похудению.

"С весами вы все равно будете сжигать калории, как и во время кардио, но также вы измените форму своих мышц и тела. То, что кардио не даст", - сказал эксперт.

Почему силовые тренировки работают?

Силовые тренировки и тренировки с отягощениями более эффективны, чем кардио тренировки, в наращивании мышечной массы, а мышечная масса сжигает больше калорий в покое, чем другие ткани, включая жир.

Таким образом вы продолжаете сжигать калории даже после конца тренировки.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
похудениеЗдоровое питаниеУпражненияЗдоровье