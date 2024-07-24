Неймовірний суперпродукт, який зупинить тягу до смаколиків та цукру

Звичка перекушувати нездоровими продуктами може стати на заваді схуднення та взагалі здоров'я організму. Насправді це не так пов’язано з силою волі, скільки зі звичкою між прийомами їжі споживати калорійні смаколики. Але є один продукт, який може допомогти побороти жагу до солодкого.

Що саме треба їсти, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога Кірстен Шокі виданню Gloucestershire Live .

Який продукт прибере жагу до солодкого

Кірстен вже давно вивчає користь для організму ферментованих продуктів. Вона пояснила, що вживання ферментованої їжі, яка відіграє важливу роль у зупинці запалення, також допомогає відучити ваш шлунок від бажання вживати солодку та некорисну їжу.

"Мій чоловік любить розповідати історію, що він мав чудово розвинену пристрасть до солодкого, поки ми не почали їсти багато ферментованої їжі, а потім його кишечник почав змінюватися", - розказала вона.

Заглиблюючись у наукові дослідження, Кірстен пояснила, що річ у тому, що кишкові мікроби визначають нашу тягу до солодкого. Якщо ви почуваєтеся винними у своїх "зривах" на смаколики, це не ваша вина.

Експерт зазначила, що було доведено - люди втрачають тягу до солодкого та цукру, коли вони переходять на ферментовану їжу.

Якщо ви йдете в продуктовий магазин, придивіться до холодильників, якщо ви хочете живих ферментованих продуктів, оскільки вони будуть непастеризованими.

Вживайте ферментовані продукти (фото: freepik.com)

Які продукти ферментовані - що треба знати

Ферментовані продукти - це продукти, які виробляються за допомогою ферментації, процесу, під час якого мікроорганізми (наприклад, бактерії, дріжджі або гриби) розкладають складні речовини в простіші. Цей процес може змінювати смак, текстуру і харчові властивості продукту. Ось деякі з ферментованих продуктів:

Квасоля (ферментовані бобові)

Процес ферментації дозволяє зробити бобові (наприклад, соя, чорні боби) більш легкозасвоюваними і поліпшити їхню харчову цінність.

Кефір

Це напій, що виготовляється за допомогою молочнокислих бактерій, які збагачують його пробіотиками і покращують його споживчі властивості.

Сир

Багато сирів виготовляються за допомогою молочних ферментів, які коагулюють молоко і відокремлюють сироватку від твердої частини сиру. Наприклад, тофу.

Квашені овочі

Наприклад, квашена капуста, квашені огірки, помідори, які проходять процес молочнокислої ферментації.

Місо

Японський продукт із сої, виготовлений за допомогою ферментації, в якому використовуються різні типи грибів-стартерів.

Імбирний чай (комбуча)

Це напій, що виготовляється за допомогою ферментації чаю, який містить культури бактерій і дріжджів.