Чому так важливо знімати взуття перед входом до будинку: ця причина вас переконає

Навіщо просити гостей знімати взуття перед входом до будинку?

Справа не лише у пилюці. Насправді проблема в іншому. Дослідження, проведене вченими з Університету Х'юстона США, виявило присутність Clostridium difficile під підошвами у 40% дослідженого взуття.

Ці бактерії, також звані C. difficile, відповідальні за багато проблем з кишечником, включаючи діарею та інші серйозні захворювання, такі як коліт. Ці бактерії стійкі: проблема з C. difficile, яку також можна виявити в інших місцях будинку, таких як туалети та інші місця, де є пил, полягає в тому, що вона дуже стійка до багатьох побутових засобів для чищення і може довгий час виживати на сухих. поверхнях.

Крім того, C. difficile, як випливає з назви, має сильну стійкість до більшості антибіотиків.

Ви будете здивовані кількістю небажаних бактерій, які можуть бути на взутті та під нею.

Під взуттям знаходяться мільйони бактерій

До речі, якщо ви не знали – мільйони бактерій знаходяться під нашими ногами.

Наприклад, в одному з досліджень виявили щонайменше 66 мільйонів організмів під взуттям одного з учасників, тобто набагато більше, ніж можна знайти на сидіннях унітазів (зазвичай 1000 бактерій).

Передача бактерій із взуття на землю відбувається у 90% випадків: якщо у вас є бактерії під взуттям, вони потраплять туди, куди ви ступите.

Університет Арізони вивчив це питання, і результати є переконливими. На питання, чи можуть бактерії поширюватися на кафельних підлогах наших будинків, висновок дослідників був однозначним: у ході проведених тестів передача спостерігалася більш ніж у 90% випадків.