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Почему так важно снимать обувь перед входом в дом: эта причина вас убедит

Фото: Почему нужно снимать обувь дома (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Во многих азиатских странах, таких как Япония, Южная Корея, Китай или даже Таиланд, принято оставлять обувь у входа, прежде чем войти в дом. Этот ритуал также соблюдается в некоторых европейских странах, таких как Финляндия, Швеция и даже Новая Зеландия. Вы когда-нибудь задумывались, почему так нужно делать?

В издании Sante Plus рассказали, почему обувь лучше снимать сразу при входе в дом.

Зачем просить гостей снимать обувь перед входом в дом?

Дело не только в пыли. На самом деле проблема в другом. Исследование, проведенное учеными из Университета Хьюстона в США, выявило присутствие Clostridium difficile под подошвами у 40% исследованной обуви.

Эти бактерии, также называемые C. difficile, ответственны за многие проблемы с кишечником, включая диарею и другие серьезные заболевания, такие как колит. Эти бактерии устойчивы: проблема с C. difficile, которую также можно обнаружить в других местах дома, таких как туалеты и другие места, где присутствует пыль, заключается в том, что она очень устойчива ко многим бытовым чистящим средствам и может долгое время выживать на сухих поверхностях.

Кроме того, C. difficile, как следует из названия, обладает сильной устойчивостью к большинству антибиотиков.

Вы будете удивлены количеством нежелательных бактерий, которые могут быть на обуви и под ней.

Под обувью находятся миллионы бактерий

Кстати, если вы не знали - миллионы бактерий находятся под нашими ногами.

Например, в одном из исследований обнаружили не менее 66 миллионов организмов под обувью одного из участников, то есть намного больше, чем можно найти на сиденьях унитазов (обычно 1000 бактерий).

Передача бактерий с обуви на землю происходит в 90% случаев: если у вас есть бактерии под обувью, они попадут туда, куда вы ступите.

Университет Аризоны изучил этот вопрос, и результаты являются убедительными. На вопрос, могут ли бактерии распространяться на кафельных полах наших домов, вывод исследователей был однозначным: в ходе проведенных тестов передача наблюдалась более чем в 90% случаев.

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