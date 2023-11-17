Лікарі розповіли, чому важливо вимірювати тиск навіть при нормальному стані

Доволі поширена ситуація, коли організм спонукає нарешті виміряти тиск. Однак, це потрібно робити навіть при нормальному самопочутті.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram медичної спільноти "Бережи себе".
Медики кажуть, що національна служба здоров’я Великої Британії радить перевіряти тиск принаймні один раз на 5 років людям віком понад 40 років.
Йдеться саме про профілактику, коли у людини немає скарг чи діагностованої гіпертензії. Якщо ви входите до групи ризику, слід перевіряти тиск частіше - принаймні один раз на рік (наприклад, під час щорічного чекапу).
Нормальним вважається тиск до 130/80 мм рт. ст. З віком імовірність гіпертонії зростає.
До високого тиску призводять такі фактори:
Важливо періодично перевіряти тиск. Це допоможе вчасно ідентифікувати перші ознаки хвороби і, відтак, почати ефективне лікування.
Під час вимірювання тиску, дотримуйтесь таких правил:
На артеріальну гіпертензію хворіють не лише люди старшого віку. Останнім часом зростає кількість випадків артеріальної гіпертензії серед дітей та молоді.
Раніше ми повідомляли, чому насправді скаче тиск, і як з цим впоратися.
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