Лікарі розповіли, чому важливо вимірювати тиск навіть при нормальному стані

Чому важливо контролювати тиск

Медики кажуть, що національна служба здоров’я Великої Британії радить перевіряти тиск принаймні один раз на 5 років людям віком понад 40 років.

Йдеться саме про профілактику, коли у людини немає скарг чи діагностованої гіпертензії. Якщо ви входите до групи ризику, слід перевіряти тиск частіше - принаймні один раз на рік (наприклад, під час щорічного чекапу).

Які фактори підвищують тиск

Нормальним вважається тиск до 130/80 мм рт. ст. З віком імовірність гіпертонії зростає.

До високого тиску призводять такі фактори:

надмірна вага

незбалансоване харчування (мало фруктів та овочів у раціоні)

малорухливий спосіб життя (наприклад, робота онлайн)

куріння, алкоголь або споживання великої кількості напоїв з кофеїном

стрес

діагностована гіпертензія в близьких родичів

Важливо періодично перевіряти тиск. Це допоможе вчасно ідентифікувати перші ознаки хвороби і, відтак, почати ефективне лікування.

Як правильно вимірювати тиск

Під час вимірювання тиску, дотримуйтесь таких правил:

робити це потрібно в спокійному місці після 5 хвилин відпочинку, в положенні сидячи та спираючись на спинку стільця, обидві ноги тримати на підлозі

за 30 хв до вимірювання тиску не можна курити, вживати каву та інші напої, що містять кофеїн, пити алкоголь та виконувати інтенсивні фізичні вправи

використовувати для вимірювання потрібно манжетку відповідного розміру

манжетка має бути розміщена на плечі на рівні серця, на 2-3 см вище ліктьового згину, руку мають вільно лежати на столі.

виміряйте тиск щонайменше двічі з інтервалом 1 хвилина та розрахуйте середній показник

На артеріальну гіпертензію хворіють не лише люди старшого віку. Останнім часом зростає кількість випадків артеріальної гіпертензії серед дітей та молоді.