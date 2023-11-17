Врачи рассказали, почему важно измерять давление даже при нормальном состоянии

Довольно распространена ситуация, когда организм побуждает наконец-то измерить давление. Однако это нужно делать даже при нормальном самочувствии.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram медицинского сообщества "Бережи себе".
Медики говорят, что национальная служба здоровья Великобритании советует проверять давление по крайней мере один раз в 5 лет людям старше 40 лет.
Речь идет именно о профилактике, когда у человека нет жалоб или диагностированной гипертензии. Если вы входите в группу риска, следует проверять давление чаще - по крайней мере, один раз в год (например, во время ежегодного чекапа).
Нормальным считается давление до 130/80 мм рт. ст. С возрастом вероятность гипертонии растет.
К высокому давлению приводят следующие факторы:
Важно периодически проверять давление. Это поможет вовремя идентифицировать первые признаки болезни и, следовательно, начать эффективное лечение.
При измерении давления соблюдайте следующие правила:
Артериальной гипертензией болеют не только люди старшего возраста. В последнее время растет количество случаев артериальной гипертензии у детей и молодежи.
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