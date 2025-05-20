Чому ваші боки не зникають? Тренер Віктор Мандзяк назвав головну причину

Багато хто мріє позбутися зайвих сантиметрів на талії та ненависних "боків", і часто шукає швидкі рішення у спортзалі.

Чи ефективні такі вправи, та як позбутися сантиметрів на талії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Відомий львівський тренер Віктор Мандзяк, що вже завоював тисячі прихильників завдяки своєму прямолінійному підходу та розвінчанню фітнес-міфів, запевня, що популярні вправи, такі як нахили з гантелями та скручування, абсолютно неефективні для цієї мети.

Чому традиційні вправи не працюють?

За словами Мандзяка, поширена думка, що локальні вправи можуть "спалити жир" у певній зоні, є глибокою оманою. "Ви можете робити тисячі нахилів з гантелями або скручувань, але якщо ваш організм не перебуває у стані дефіциту калорій, жир з боків нікуди не дінеться," - пояснює тренер.

Нахили з гантелями, які часто рекламуються як "вбивці боків", насправді переважно тренують косі м'язи живота. Якщо над цими м'язами є шар жиру, то посилення м'язів може навіть візуально збільшити талію, а не зменшити її. Скручування ж зміцнюють прямий м'яз живота, але також не впливають на жирові відкладення над ним. Жир – це загальні запаси енергії організму, і тіло спалює його рівномірно з усіх ділянок під час енергетичного дефіциту, а не вибірково з однієї зони.

Секрет стрункої талії

Віктор Мандзяк наголошує, що головне і єдине правило для позбавлення від жирових відкладень на боках, як і по всьому тілу, - це харчування та створення дефіциту калорій.

"Жир - це ваші енергетичні запаси. Щоб організм почав використовувати ці запаси, ви повинні споживати менше калорій, ніж витрачаєте," – підкреслює тренер.

Це означає, що основна робота відбувається не в тренажерному залі під час виснажливих вправ на прес, а на кухні.

Ключові принципи, на яких акцентує Віктор Мандзяк

Контроль калорійності

Ведення щоденника харчування або використання додатків для підрахунку калорій допоможе зрозуміти, скільки ви насправді споживаєте.

Якість їжі

Пріоритет слід віддавати цільним, необробленим продуктам: овочам, фруктам, нежирному білку (курка, риба, яйця), цільнозерновим крупам.

Достатня кількість білка

Білок допомагає зберегти м'язову масу під час схуднення та забезпечує тривале відчуття ситості.

Обмеження цукру та швидких вуглеводів

Солодощі, випічка, газовані напої – це джерела "порожніх" калорій, які швидко перетворюються на жир.