Почему ваши бока не исчезают? Тренер Виктор Мандзяк назвал главную причину

Многие мечтают избавиться от лишних сантиметров на талии и ненавистных "боков", и часто ищут быстрые решения в спортзале.

Эффективны ли такие упражнения, и как избавиться от сантиметров на талии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Известный львовский тренер Виктор Мандзяк, который уже завоевал тысячи поклонников благодаря своему прямолинейному подходу и развенчанию фитнес-мифов, уверяет, что популярные упражнения, такие как наклоны с гантелями и скручивания, абсолютно неэффективны для этой цели.

Почему традиционные упражнения не работают?

По словам Мандзяка, распространенное мнение, что локальные упражнения могут "сжечь жир" в определенной зоне, является глубоким заблуждением. "Вы можете делать тысячи наклонов с гантелями или скручиваний, но если ваш организм не находится в состоянии дефицита калорий, жир с боков никуда не денется," - объясняет тренер.

Наклоны с гантелями, которые часто рекламируются как "убийцы боков", на самом деле в основном тренируют косые мышцы живота. Если над этими мышцами есть слой жира, то усиление мышц может даже визуально увеличить талию, а не уменьшить её. Скручивания же укрепляют прямую мышцу живота, но также не влияют на жировые отложения над ней. Жир - это общие запасы энергии организма, и тело сжигает его равномерно со всех участков во время энергетического дефицита, а не выборочно из одной зоны.

Секрет стройной талии

Виктор Мандзяк подчеркивает, что главное и единственное правило для избавления от жировых отложений на боках, как и по всему телу, - это питание и создание дефицита калорий.

"Жир - это ваши энергетические запасы. Чтобы организм начал использовать эти запасы, вы должны потреблять меньше калорий, чем тратите," - подчеркивает тренер.

Это значит, что основная работа происходит не в тренажерном зале во время изнурительных упражнений на пресс, а на кухне.

Ключевые принципы, на которых акцентирует Виктор Мандзяк

Контроль калорийности

Ведение дневника питания или использование приложений для подсчета калорий поможет понять, сколько вы на самом деле потребляете.

Качество пищи

Приоритет следует отдавать цельным, необработанным продуктам: овощам, фруктам, нежирному белку (курица, рыба, яйца), цельнозерновым крупам.

Достаточное количество белка

Белок помогает сохранить мышечную массу во время похудения и обеспечивает длительное чувство сытости.

Ограничение сахара и быстрых углеводов

Сладости, выпечка, газированные напитки - это источники "пустых" калорий, которые быстро превращаются в жир.