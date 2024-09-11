Чому варто вибрати iPhone 16 Pro, а не iPhone 16: три основні причини

iPhone 16 - це приваблива покупка навіть для користувачів, які зазвичай обирають Pro-телефони. Більшість нової технології в iPhone 16 Pro також приходить до базового iPhone 16. Але лінійка Pro все ще має свої переваги.

Про три головні причини, через які вам слід вибрати iPhone 16 Pro замість iPhone 16, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Більш тривалий час автономної роботи

Одна з головних функцій, яку, ймовірно, всі ми хотіли б отримати, це тривалий час автономної роботи. І Apple надає це в цьому році.

Уся лінійка iPhone 16 отримує кращу продуктивність акумулятора, ніж попередники. Але збільшення особливо більше на Pro-моделях.

Apple використовує різні показники для вимірювання часу автономної роботи. Але два основних з них - це відтворення відео та аудіо.

iPhone 16 Pro: 27 годин відтворення відео, 85 годин відтворення аудіо

iPhone 16: 22 години відтворення відео, 80 годин відтворення аудіо

Pro-модель має явну перевагу. І це вірно також для більших iPhone:

iPhone 16 Pro Max: 33 години відтворення відео, 105 годин відтворення аудіо

iPhone 16 Plus: 27 годин відтворення відео, 100 годин відтворення аудіо

Який тип часу автономної роботи ви отримаєте під час повсякденного використання? Важко назвати це число. Одне можна сказати напевно: моделі iPhone 16 Pro краще за всіма показниками, ніж їх не-Pro побратими.

iPhone 16 Pro має більш тривалий час автономної роботи (ілюстративне фото: 9to5Mac)

Більший, нкращий дисплей

Хоча деякі користувачі досі сумують за часом маленького iPhone mini, цифри продажів показують, що переважна більшість з нас віддає перевагу великим iPhone.

Хороші новини: iPhone 16 Pro і Pro Max мають більші дисплеї, ніж будь-коли раніше.

Якщо вас цікавить більший дисплей iPhone, але без того щоб сам телефон ставав занадто великим, моделі 16 Pro можуть підійти для цього.

iPhone 16 Pro оснащений дисплеєм 6,3 дюйми, що є оновленням у порівнянні з 6,1-дюймовим дисплеєм iPhone 16. iPhone 16 Pro Max має дисплей 6,9 дюйми, порівняно з 6,7-дюймовим дисплеєм iPhone 16 Plus.

Не тільки Pro-моделі мають більші дисплеї, але вони також краще. Як це було правильно протягом багатьох років, ProMotion є ексклюзивним для лінійки Pro. Так що, якщо ви хочете цю частоту поновлення 120 Гц, вам потрібен iPhone 16 Pro.

Порівняння дисплеїв моделей iPhone (ілюстративне фото: 9to5Mac)

Переваги камери

Pro-моделі одержують значно оновлену ультраширококутну камеру, тепер 48 Мп порівняно з 12 Мп на не-Pro моделях.

Уповільнене відео в 4K до 120 кадрів за секунду доступне лише на Pro-моделях.

"Студійна якість", чотиримікрофонний масив Apple також є ексклюзивним для Pro.

Лінійка Pro також зберігає свої переваги камери з минулих років: найкраща стабілізація зображення, адаптивний спалах True Tone, портретний режим Night, ProRAW, відео ProRes та багато іншого.

Якщо ви хочете найпотужнішу та універсальну систему камер на своєму iPhone, 16 Pro та Pro Max забезпечують її.

Камера Pro має 48 Мп (фото: 9to5Mac)