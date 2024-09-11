Почему стоит выбрать iPhone 16 Pro, а не iPhone 16: три основных причины

iPhone 16 - это привлекательная покупка даже для пользователей, которые обычно выбирают Pro-телефоны. Большая часть новой технологии в iPhone 16 Pro также приходит в базовый iPhone 16. Но линейка Pro все еще имеет свои преимущества.

Про три главные причины, по которым вам следует выбрать iPhone 16 Pro вместо iPhone 16, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Более длительное время автономной работы

Одна из главных функций, которую, вероятно, все мы хотели бы получить, это более длительное время автономной работы. И Apple предоставляет это в этом году.

Вся линейка iPhone 16 получает лучшую производительность аккумулятора, чем ее предшественники. Но увеличение особенно больше на Pro-моделях.

Apple использует различные показатели при измерении времени автономной работы. Но два основных из них - это воспроизведение видео и аудио.

iPhone 16 Pro: 27 часов воспроизведения видео, 85 часов воспроизведения аудио

iPhone 16: 22 часа воспроизведения видео, 80 часов воспроизведения аудио

Pro-модель имеет явное преимущество. И это верно также для более крупных iPhone:

iPhone 16 Pro Max: 33 часа воспроизведения видео, 105 часов воспроизведения аудио

iPhone 16 Plus: 27 часов воспроизведения видео, 100 часов воспроизведения аудио

Какой тип времени автономной работы вы получите при повседневном использовании? Трудно назвать это число. Одно можно сказать наверняка: модели iPhone 16 Pro лучше по всем показателям, чем их не-Pro собратья.

iPhone 16 Pro имеет более длительное время автономной работы (иллюстративное фото: 9to5Mac)

Больший, лучший дисплей

Хотя некоторые пользователи все еще тоскуют по временам маленького iPhone mini, цифры продаж показывают, что подавляющее большинство из нас предпочитает большие iPhone.

Хорошие новости: iPhone 16 Pro и Pro Max имеют более крупные дисплеи, чем когда-либо прежде.

Если вас интересует более крупный дисплей iPhone, но без того, чтобы сам телефон становился слишком большим, модели 16 Pro могут подойти для этого.

iPhone 16 Pro оснащен дисплеем 6,3 дюйма, что является обновлением по сравнению с 6,1-дюймовым дисплеем iPhone 16. iPhone 16 Pro Max имеет дисплей 6,9 дюйма, по сравнению с 6,7-дюймовым дисплеем iPhone 16 Plus.

Не только Pro-модели имеют более крупные дисплеи, но они также лучше. Как это было верно в течение многих лет, ProMotion является эксклюзивным для линейки Pro. Так что, если вы хотите эту частоту обновления 120 Гц, вам нужен iPhone 16 Pro.

Сравнение дисплеев моделей iPhone (иллюстративное фото: 9to5Mac)

Преимущества камеры

Pro-модели получают значительно обновленную ультраширокоугольную камеру, теперь 48 Мп по сравнению с 12 Мп на не-Pro моделях.

Замедленное видео в 4K до 120 кадров в секунду доступно только на Pro-моделях.

"Студийное качество”, четырехмикрофонный массив Apple также является эксклюзивным для Pro.

Линейка Pro также сохраняет свои преимущества камеры с прошлых лет: лучшая стабилизация изображения, адаптивная вспышка True Tone, портретный режим Night, ProRAW, видео ProRes и многое другое.

Если вы хотите самую мощную и универсальную систему камер на своем iPhone, 16 Pro и Pro Max обеспечивают ее.

Камера Pro имеет 48 Мп (фото: 9to5Mac)