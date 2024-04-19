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Чому не варто говорити людині "Будь здоровий": дуже просте пояснення

Коли не можна казати "Будь здоровий" іншій людині (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Коли ви чуєте, що хтось пчихнув біля вас, ви на автоматі бажаєте йому здоров'я - "Будь здоровий" або "Будьте здорові". Однак з цією буденною фразою не так все просто і є певні правила етикету, які ми постійно порушуємо.

Коли можна бажати здоров'я, а коли не варто, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Bigmir.

Чому не варто казати будь-якій людині "Будь здоровий"

Є певні правила етикету і не завжди доречно говорити людині "Будь здоровий" або "Будьте здорові". Річ у тому, що не існує людей, яким було б комфортно чхати десь при людях, в громадських місцях, в транспорті тощо. А ваше побажання може тільки загострити ситуацію.

Тому не варто акцентувати на чханні свою увагу, бажаючи людині здоров'я - у транспорті, салонах краси, кінотеатрах, супермаркетах, ресторанах і навіть просто на вулиці. Бо так ніяково буде самій людині, вам, а й ще всі навколо дізнаються про певні фізіологічні проблеми іншої людини.

Найкраще, що ви можете зробити - удавати, що ви нічого не помітили.

Коли фраза "Будь здоровий" буде доречною

Якщо ви знаходитеся вдома й чхає хтось з ваших близьких, або у в гостях є друзі й ви не зможете їх образити такими словами - можете сміло казати: "Будь здоровий", "Рости великий", "Рости розумним" та інші побажання.

Крім того, якщо людина чхає декілька разів підряд через алергію чи застуду, то не варто повторювати цю фразу декілька разів підряд. Одного разу буде достатньо.

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