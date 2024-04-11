ua en ru
Чт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому не варто говорити "спокійної ночі": ця правда вам може не сподобатися

Четвер 11 квітня 2024 20:34
UA EN RU
Чому не варто говорити "спокійної ночі": ця правда вам може не сподобатися Чому не можна бажати іншій людині "спокійної ночі" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Щодня ми використовуємо звичні для нас фрази, про зміст та походження яких навіть не замислюємося. Одна з таких фраз - "спокійної ночі". Вона має таємний зміст і у давнину бажати таке людині було поганою прикметою.

Чому не варто говорити "спокійної ночі" та якою фразою треба замінити цей вислів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Bigmir.

Чому не можна бажати "спокійної ночі"

У давнину наші предки усі побажання іншим людям пов'язували з різними забобонами. І саме цей вислів має негативну енергетику.

Вважалося, що такі слова наражають людину на непотрібний ризик. Це пов'язано з тим, що при прощанні з померлою людиною часто говорять :" Спи спокійно".

Таким чином, звична для нас фраза може обернутися на побажання "провести ніч з померлим" або на побажання "заснути вічним сном".

Забобонні люди та ті, хто вірить у магію та вищі сили, вважає, що у цьому є певна логіка. Річ у тому, що Всесвіт не відрізняє відтінків та переносного значення, тому слова та бажання людей сприймає буквально. І негайно виконує, навіть, якщо слова були без негативного умислу.

До речі, багато лікарів у цю прикмету вірять - вони не бажають одне одному "спокійної ночі", бо це гарантія, що нічна зміна буде невдалою, неспокійною та з проблемами.

А як сказати правильно

Варто замінити цей вислів на щось більш позитивне та радісне. Наприклад, побажати людині "доброї ночі", "солодких снів". В українській мові є дуже гарний вираз - "добраніч".

Всесвіт почує такі слова правильно і подарує сплячій людині прекрасний сон.

Раніше ми розповідали, чому 2024 рік не найкращій для одруження та весілля.

А ще писали, чи можна спати на ліжку, на якому померла людина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Магія Прикмети Езотерика
NEWS
Атака на генерацію. У чому відмінність ТЕС від ТЕЦ та чому Росія хоче їх знищити
Атака на генерацію. У чому відмінність ТЕС від ТЕЦ та чому Росія хоче їх знищити