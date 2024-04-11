Чому не варто говорити "спокійної ночі": ця правда вам може не сподобатися

Щодня ми використовуємо звичні для нас фрази, про зміст та походження яких навіть не замислюємося. Одна з таких фраз - "спокійної ночі". Вона має таємний зміст і у давнину бажати таке людині було поганою прикметою.

Чому не варто говорити "спокійної ночі" та якою фразою треба замінити цей вислів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Bigmir.

Чому не можна бажати "спокійної ночі"

У давнину наші предки усі побажання іншим людям пов'язували з різними забобонами. І саме цей вислів має негативну енергетику.

Вважалося, що такі слова наражають людину на непотрібний ризик. Це пов'язано з тим, що при прощанні з померлою людиною часто говорять :" Спи спокійно".

Таким чином, звична для нас фраза може обернутися на побажання "провести ніч з померлим" або на побажання "заснути вічним сном".

Забобонні люди та ті, хто вірить у магію та вищі сили, вважає, що у цьому є певна логіка. Річ у тому, що Всесвіт не відрізняє відтінків та переносного значення, тому слова та бажання людей сприймає буквально. І негайно виконує, навіть, якщо слова були без негативного умислу.

До речі, багато лікарів у цю прикмету вірять - вони не бажають одне одному "спокійної ночі", бо це гарантія, що нічна зміна буде невдалою, неспокійною та з проблемами.

А як сказати правильно

Варто замінити цей вислів на щось більш позитивне та радісне. Наприклад, побажати людині "доброї ночі", "солодких снів". В українській мові є дуже гарний вираз - "добраніч".

Всесвіт почує такі слова правильно і подарує сплячій людині прекрасний сон.