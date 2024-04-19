Почему не стоит говорить человеку "Будь здоров": очень простое объяснение

Почему не стоит говорить любому человеку "Будь здоров"

Есть определенные правила этикета и не всегда уместно говорить человеку "Будь здоров" или "Будьте здоровы". Дело в том, что не существует людей, которым было бы комфортно чихать где-нибудь при людях, в общественных местах, в транспорте и т.д. А ваше пожелание может только обострить ситуацию.

Поэтому не стоит акцентировать на чихании свое внимание, желая человеку здоровья - в транспорте, салонах красоты, кинотеатрах, супермаркетах, ресторанах и даже прямо на улице. Ибо так неловко будет самому человеку, вам, но еще и все вокруг узнают об определенных физиологических проблемах другого человека.

Лучшее, что вы можете сделать - притворяться, что вы ничего не заметили.

Когда фраза "Будь здоров" будет уместна

Если вы находитесь дома и чихает кто-то из ваших близких, или у в гостях есть друзья и вы не сможете их обидеть такими словами - можете смело говорить: "Будь здоров", "Расти большой", "Расти умным" и другие пожелания.

Кроме того, если человек чихает несколько раз подряд из-за аллергии или простуды, то не стоит повторять эту фразу несколько раз подряд. Одного раза будет достаточно.