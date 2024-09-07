Чому варто чистити валізи після подорожі і як це робити

Чому варто чистити валізу після подорожі

Ваша валіза багато подорожувала і піддавалася впливу бактерій, які можуть затримуватися на оббивці. За словами Елізабет Шилдс, з клінінгової компанії "Super Cleaning Service Louisville," валізи також збирають мікроби, алергени і навіть постільних клопів.

Багато людей, ймовірно, торкалися валізи, особливо, якщо ви здавали її в багажний відсік. Крім того, валіза знаходилася в громадських місцях, наприклад, туалетах та готельних номерах, де можуть бути вищезгадані постільні клопи, які можуть потрапити у вашу валізу.

Чистка валізи може запобігти появі бактерій і плісняви, а також подовжити термін служби необхідної речі.

Як почистити валізу

Обов'язково ознайомтеся з інструкціями по догляду за матеріалом, з якого зроблена валіза, щоб переконатися, що ви використовуєте правильні засоби для чищення і не залишаєте плям. Тип вашої валізи - м'яка чи тверда оболонка - визначатиме найкращий спосіб її очищення

Як почистити жорстку валізу

Жорстка валіза, як правило, виготовлена з пластику, тому її легше протирати вологою ганчіркою або паперовим рушником.

Просто змішайте м'яке мило або м'який мийний засіб з теплою водою, а потім змочіть м'яку тканину, щоб протерти зовнішню поверхню валізи. Інший варіант - використовувати спиртову серветку, якщо немає надмірного бруду.

Як зазначають експерти з клінінгу, якщо ви не бачите великих плям або бруду, спиртової серветки повинно бути достатньо.

Є потертості або плями? Нанесіть пасту з харчової соди або спеціалізований очищувач, придатний для твердих матеріалів, та використайте щітку з м'якою щетиною, щоб почистити потрібні ділянки.

Потім протріть валізу чистою вологою ганчіркою, щоб видалити залишки мила. Також не забувайте почистити коліщатка валізи, блискавку та ручку.

Як чистити валізу з тканини

Для чищення валізи з тканинною оббивкою радять скористатися м'яким засобом для прання і ганчіркою.

Точково очистьте забруднені ділянки сумішшю теплої води і м'якого прального порошку (приблизно столова ложка, розчинена у 240 мл теплої води).

Обережно протріть забруднену ділянку, а потім змийте м'якою мочалкою, злегка змоченою у воді. Після того, як ви почистили зовнішню поверхню, дайте їй висохнути на повітрі, або в теплий сонячний день винесіть її на вулицю для просушування.

Як почистити валізу зсередини

Тепер, коли валіза зовні чиста, потрібно почистити її всередині. Спочатку приберіть все сміття за допомогою пилососа.

Чому треба чистити валізу (ілюстративне фото: Freepik)

Якщо є плями від макіяжу або пролита рідина, наприклад, парфуми, шампунь або лосьйон, використовуйте вологу ганчірку з м'яким мийним засобом, розбавленим теплою водою. Зачекайте, поки валіза висохне, перш ніж ховати її до наступної подорожі.

Як вивести неприємні запахи з валізи

Якщо ваша валіза з якоїсь причини почала пахнути, рекомендують посипати її тонким шаром харчової соди, яку можна розподілити з кожного боку, і залишити на декілька годин. Потім висипте соду і пропилососьте валізу.

Альтернативний варіант - зробити пакетик із содою. Для цього насипте приблизно 2 столові ложки соди у кавовий фільтр і закрутіть його зверху, закріпивши гумкою.

Зробіть 1-2 таких пакетики, покладіть їх у валізу, закрийте її на блискавку і залиште на день-два, а потім вийміть пакетики. Харчова сода нейтралізує та поглине запах.

Якщо ви віддаєте перевагу швидшому методу, ви можете збризнути внутрішню частину валізи оцтом і водою. Дайте валізі повністю висохнути на повітрі, перш ніж пакувати її або використовувати знову.

Інший варіант - залишити валізу на сонці на кілька годин. Сонячне світло допоможе видалити запахи природним шляхом.

Як очистити валізу від плісняви

Валіза, яка зберігається у вологих умовах або в якій занадто довго зберігаються вологі речі, може стати ідеальним середовищем для розмноження плісняви. Проте незначної цвілі можна легко позбутися.

Для цього радять обприскати ділянку сумішшю білого оцту і води у співвідношенні 1:1, а потім протерти вологою губкою.